Alerta en el golfo de México por la tormenta tropical Bertha; esto informó el SMN

La temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico continúa activa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la evolución de la tormenta tropical Bertha, un sistema que se desplaza sobre el noreste del golfo de México y mantiene un proceso de fortalecimiento.

De acuerdo con el aviso meteorológico más reciente, Bertha continúa su desplazamiento sobre aguas del golfo de México con un monitoreo permanente por parte de las autoridades, aunque por ahora no existen condiciones que ameriten alertas o zonas de vigilancia para las costas mexicanas.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional señala que, a las 09:00 horas de este 21 de julio, el centro de la tormenta tropical Bertha se localizaba aproximadamente a 115 kilómetros al sur-suroeste de Panama City, Florida, y a 860 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de hasta 110 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a seis kilómetros por hora.

Centro de la tormenta tropical Bertha ı Foto: SMN

El organismo precisó que el sistema no genera efectos sobre el territorio mexicano, por lo que no existen zonas bajo vigilancia ni se han emitido recomendaciones especiales para la población, debido a la distancia a la que se encuentra el ciclón.

El pronóstico indica que Bertha continuará avanzando sobre el golfo de México durante las próximas horas. Conforme pierda fuerza, se espera que evolucione nuevamente a depresión tropical antes de ingresar a territorio de Texas, Estados Unidos, en los siguientes días.

El historial de seguimiento muestra que el sistema comenzó como la Depresión Tropical Dos y posteriormente alcanzó la categoría de tormenta tropical durante el 20 de julio, incrementando gradualmente la velocidad de sus vientos mientras avanzaba hacia el norte del golfo de México.

Aunque Bertha no representa una amenaza para el país, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo constante de su trayectoria como parte de la vigilancia de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, ya que la evolución de estos sistemas puede modificarse conforme avanzan sobre el océano.

En la cuenca del #Atlántico, la #TormentaTropical #Bertha se ubicó esta mañana a 115 km de Panama City, Florida, Estados Unidos de América, y a 860 km de Cancún, #QuintanaRoo. Por su ubicación y trayectoria no representa riesgo para #México ⬇️https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/Haf3F7qBAs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

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LMCT