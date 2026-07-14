Monzón mexicano 2026: cuándo inicia y qué estados tendrán lluvias intensas

Con la temporada de lluvias en marcha, uno de los fenómenos meteorológicos que más agua aporta al noroeste de México está por presentarse. Se trata del monzón mexicano, un sistema climático que cada año incrementa las precipitaciones en varias entidades del país y que también puede generar tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento, granizo e incluso inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno es fundamental para la recarga de presas, ríos y acuíferos, además de beneficiar las actividades agrícolas y ganaderas en estados donde las lluvias son esenciales durante el verano.

Será durante junio de 2026 cuando el monzón mexicano comience a establecerse sobre el noroeste del territorio nacional.

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El monzón mexicano, también conocido como monzón de Norteamérica, se caracteriza por un cambio en la circulación de los vientos que favorece la entrada de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de California hacia el noroeste del territorio nacional, generando lluvias frecuentes durante varias semanas.

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🌀 Monzón mexicano

🌀 Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

🔻 Canales de baja presión

☁️ Desprendimientos nubosos de un posible… pic.twitter.com/ME8BgYHPHn — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 14, 2026

¿Qué estados serán los más afectados?

Las mayores precipitaciones asociadas con el monzón se esperan en:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Asimismo, Nayarit podría registrar un incremento en las lluvias debido a la humedad que aporta este sistema meteorológico durante junio y julio.

En estas entidades podrían presentarse lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas, rachas de viento y, en algunos casos, caída de granizo, además de un mayor riesgo de crecidas de ríos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

#Reportando ⛈️ | ¡Monzón mexicano activo! Así las tormentas esta tarde en el norte y occidente del país. 🇲🇽



⚠️⛈️ Onda Tropical, ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, genera el desarrollo de zonas de tormenta esta tarde sobre #Nayarit, #Jalisco, #Durango, #Sonora,… pic.twitter.com/RQmDiOdsyY — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 14, 2026

¿Cuánto dura el monzón mexicano?

Según las proyecciones del SMN, el fenómeno mantendrá una señal positiva de lluvias principalmente durante junio y julio, mientras que en agosto y septiembre las precipitaciones tenderán a ubicarse cerca de sus valores promedio para la temporada.

El organismo destaca que el monzón mexicano es uno de los sistemas climáticos más importantes para el noroeste del país, ya que alrededor del 65% de la lluvia anual en esa región está relacionada con este fenómeno. Gracias a estas precipitaciones se favorece la recarga de presas y acuíferos, además de beneficiar actividades agrícolas y ganaderas que dependen del temporal.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos y pronósticos oficiales del SMN y de Protección Civil, ya que la intensidad de las lluvias puede variar conforme evolucionen el monzón, las ondas tropicales y otros sistemas meteorológicos presentes durante la temporada.

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MSL