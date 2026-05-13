¿Cuándo llega el fenómenos de ‘El Niño’ a México y cómo impactará el clima?

Este lunes expertos de la UNAM informaron que durante la temporada de huracanes de este 2026 se podrá tener contrastes marcados en el océano Pacífico y el Atlántico en México.

Además, alertó que la diferencia entre las actividades ciclónicas estarán determinadas por la influencia del fenómeno conocido como El Niño, pues este incrementa la cizalladura vertical del viento.

De acuerdo con la información proporcionada por los especialistas del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, El Niño generará variaciones en la velocidad y dirección del viendo.

Imagen ilustrativa de un ciclón tropical ı Foto: Especial

¿Cuándo llega el fenómenos de El Niño a México?

Los especialistas de la UNAM apuntan que para este año se esperan las siguientes formaciones de ciclones tropicales en las siguientes fechas:

De 18 a 21 ciclones en el Pacífico : Se pronostica que comiencen el 15 de mayo

De 11 a 15 ciclones tropicales en el Atlántico: Se pronostica que comiencen el 1 de junio

Esto quiere decir que El Niño modificará la cantidad de los ciclones que se registrarán en México, que regularmente son aproximadamente 5.4 impactos al año; y también modificará las características de estos.

Se espera que en el Pacífico se impulse el desplazamiento de aguas cálidos desde la región ecuatorial hacia las costas de México, lo que junto a las ondas de calor marinas incrementará el contenido enegético para los ciclones.

Asimismo, se estima que durante este periodo se presente una disminución temporal de lluvias conocida como canícula, así como actividad ciclónica en algunos casos.

De acuerdo con #ExpertosUNAM, el fenómeno de El Niño modificará de forma desigual las condiciones atmosféricas en el Atlántico y el Pacífico. Mientras en el primero se prevé la formación de 11 a 15 ciclones tropicales, el segundo podría registrar entre 18 y 21 >… pic.twitter.com/HoMtQnRTKo — UNAM (@UNAM_MX) May 11, 2026

El Niño es un fenómeno climático que puede ocasionar calentamiento anómalo en las aguas de la superficie del océano Pacífico central y oriental, lo que provoca cambios en las condiciones meteorológicas a nivel mundial.

Se estima que El Niño ocurre cada dos y siete años, y tiene una duración de entre 9 y 12 meses, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Niño es un fenómeno que regularmente se puede anticipar, lo que permite que las autoridades correspondientes puedan plantear acciones preventivas para poder tener una respuesta ante posibles emergencias que podría desatar.

En México, se espera que los huracanes aumenten su intensidad y se encuentren entre las categorías 4 y 5 con una mayor frecuencia de intensificación rápida, por lo que se requiere fortalecer la culura de prevención.

Esto debe considerarse principalmente en las zonas costeras del país, en donde se debe emitir información correspondiente a cada uno de los niveles de alerta temprana para que la población cuente con una capacidad de alerta oportuna.

Temporada de ciclones tropicales 2026 ı Foto: SMN

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