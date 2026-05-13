Gobierno nunca investigó a Rubén Rocha Moya, reconoce Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este miércoles que su administración nunca emprendió ninguna indagatoria en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy señalado por Estados Unidos por presuntamente sostener vínculos con la delincuencia organizada.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional fue consultada sobre si en algún momento durante su sexenio se abrió una investigación contra el morenista, a lo cual Claudia Sheinbaum Pardo respondió: “no que yo tenga conocimiento”.

Ante cuestionamientos sobre por qué no se emprendió alguna indagatoria a pesar de los antecedentes, como las acusaciones que en su momento se hicieron contra Rubén Rocha Moya cuando era candidato a la gubernatura de Sinaloa, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que finalmente fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien emitió la sentencia para validar su triunfo electoral.

En aquellos comicios, surgieron denuncias y acusaciones sobre presuntos hechos delincuenciales, que incluso llegaron a supuestos secuestros, para evitar que Rubén Rocha Moya perdiera la elección.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que nunca se presentó alguna prueba para que el Tribunal invalidará los resultados electorales.

“Primero, le corresponde al Tribunal Electoral dar la sentencia de una elección, si la elección es válida o no… Fue en el 2021. No sé si hubo una denuncia en aquel entonces a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el Tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara, que evaluara el Tribunal Electoral, que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

En todo caso, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, el Instituto Nacional Electoral (INE), que entonces estaba a cargo de Lorenzo Córdova Vianello, debió de acudir a presentar evidencias de lo que se acusaba.

“Por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdova. O sea, no estaban las nuevas autoridades del INE. Era Lorenzo Córdoba el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdova debería de haber dicho: ‘Tenemos pruebas, Tribunal, actúa porque aquí se presentaron’... Entonces, esa eso que sale en las notas que envía Estados Unidos o que han presentado otros, eso ya fue validado por la ley mexicana y por las autoridades mexicanas, no hay ninguna denuncia en ese caso”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que a cinco años después de dicha elección y luego de que las propias autoridades electorales validarán los resultados, ahora “no hay nada que pueda poner en duda la elección”.

Otro cuestionamiento hecho a Claudia Sheinbaum Pardo fue sobre los señalamientos que también se hicieron contra Rubén Rocha Moya, a quién se le buscó vincular con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en julio de 2024 en Culiacán.

Dicha relación con el crimen se estableció a partir de declaraciones dadas por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien aseguró que el día en el que fue sustraído de México para ser entregado a Estados Unidos, estaba citado para reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya y con Cuén Ojeda.

Respecto a este episodio, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que también la FGR investigó y el gobernador declaró el lugar en el que se encontraba al momento en el que ocurrió el crimen, pero si llegara a haber nuevos indicios o una reapertura de la indagatoria, comentó que la Fiscalía es quien debe de informarlo.

“El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa, de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía. Pero el gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la fiscalía y que en su momento deliberaron ya las autoridades correspondientes”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Otro antecedente planteado en la conferencia matutina, acerca de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya , fueron sus declaraciones cuando era candidato a la gubernatura periodo en el cual refirió que se debe abrir la puerta a poder establecer acuerdos con el crimen organizado y su operación.

“Los gobiernos niegan cualquier acercamiento con los delincuentes, sin embargo, hay una cosa: los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico…en ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de estado”, fueron sus palabras en 2021.

Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en desacuerdo con tal declaración del sinaloense; sin embargo comentó que el que lo haya dicho no significa que lo haya realizado durante su gobierno.

“Pues no, es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto. Es una entrevista donde él da una opinión y otra cosa en todo caso son los hechos posteriores que tiene que investigar. En todo caso si alguien presentó una denuncia o frente a lo que tuviera la fiscalía de la investigación entonces pues dar sus conclusiones. Yo no estoy de acuerdo con esa posición que dio en su momento el candidato a gobernador”, dijo.

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FGR