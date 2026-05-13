CSP crítica a CNN y NYT: fue una ‘construcción mentirosa, una ficción del tamaño del universo’

Luego de que la cadena CNN y el diario New York Times publicaran que la explosión de un vehículo en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) habría contado con la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al medio estadounidense de haber incurrido en una “construcción mentirosa” y una “ficción del tamaño del universo”.

Ayer, la agencia norteamericana aseguró en una publicación que la CIA colaboró en la muerte de dos miembros criminales que viajaban en el automóvil que estalló, tras su salida del AIFA, en marzo pasado.

Tras mencionar que autoridades mexicanas ya esclarecieron que esta información es falsa, la mandataria Federal acusó a la publicación de caer en el sensacionalismo y se dijo sorprendida de que hasta la vocería de la CIA se pronunció al respecto para también desmentirlo.

“Fíjense nada más: CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista, cuyo objetivo ¿cuál es? Decir, imagínense nada más, que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, inclusive para eliminar a una persona. Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño. Bueno, hasta me sorprendió porque resulta que hasta la vocera de la CIA salió a decir que era falso. Yo ni sabía que había voceros de la CIA, pero salió la propia vocera de la CIA a decir que era falsa la nota”, declaró.

Remarcó que no hay agentes de la cia operando en el territorio nacional, aunque mencionó que sí llega a haber permisos pero para que ingresen con una acreditación y realicen tareas delimitadas por la Ley de Seguridad Nacional, lo cual es una práctica que se hace desde hace varios años en el marco de la colaboración bilateral.

Vinculó la publicación con los intereses de grupos en ambos lados de la frontera, a los que señala de buscar que se perciba una mala relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Afirmó que en México hay un grupo de opositores que apuestan a que el vínculo entre ambas naciones sea negativo para propiciar una intervención de parte de Estados Unidos.

“Yo ayer dije y lo he estado diciendo, que hay grupos en Estados Unidos y grupos en México que quieren que haya una mala relación entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México. Le están apostando a eso. ¿Para qué? Pues para dañar al Gobierno de México y al pueblo de México. Entonces sí hay grupos que buscan eso. Aquí ya los conocemos, pues son todos los conservadores, todos los comentócratas que todos los días dicen que estamos en una situación de crisis, que le apuestan a una mala relación para qué para la intervención de Estados Unidos en México”, acusó.

En ese contexto, llamó a no caer en una trampa ni provocación y que tanto el gobierno como la población se encuentren al pendientes de la información certera.

La Presidenta también reclamó que el diario New York Times hubiera secundado a la cadena CNN, al asegurar que la CIA solamente colaboró con intercambio de información, pero fueron las autoridades mexicanas quienes se encargaron del operativo que derivó en el estallido del automóvil.

“Sí, imagínense. O sea, ¿cómo? Es pero absurdo, como si hubiera un área especial del gobierno de México dedicada a poner bombas para eliminar grupos delictivos. Es una ficción del tamaño del universo. New York Times acostumbra unas cuantas ficciones, CNN pues ahora también”, declaró.

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MSL