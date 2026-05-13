Gobierno, a través de la Marina, hunde buque ‘Onjuku’ en Golfo de México

El hecho se dio esta mañana durante un enlace a la Mañanera de la Presidenta Sheinbaum.

A 48 años de su llegada a México, el buque ARM ‘Onjuku’ fue hundido en aguas del Golfo de México y ahora pasará a formar parte del sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas.

El buque fue una donación hecha por el gobierno de Japón a México en 1978 y desde 1980 hasta 2022 permaneció en el servicio activo de la Armada de México, a cargo de tareas como la exploración y estudio de los mares mexicanos para comprender mejor su riqueza.

Previo a ser hundido en las profundidades del mar, se le retiraron los equipos y fue sometido a un proceso de descontaminación por parte de autoridades ambientales para garantizar que no representara ningún riesgo al ecosistema marino.

El buque hundido. ı Foto: Gobierno de México.

El hundimiento fue presenciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Por medio de un enlace, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, subrayó que este buque sirvió a ambos países pero que hoy pasará a convertirse en un refugio para la vida marina.

“Para convertirse hoy en arrecife artificial y refugio de la vida marina, para dar sostenibilidad, protección ambiental y fortalecer el poder marítimo nacional. Para la Secretaría de Marina, cuidar el océano es una decisión estratégica, siguiendo sus instrucciones, porque no nada más es la defensa de la nación, sino también hay que proteger nuestros recursos naturales. Por ello, este acto, señora Presidenta, representa mucho más que el hundimiento, representa la visión de un país que transforma el acero en vida; que entiende que desarrollo y sostenibilidad deben avanzar juntos; que reconoce que proteger el mar es proteger el futuro de México”, expresó.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, expuso que ahora el buque será la morada para los arrecifes de esta parte del océano en donde se alberga 25 por ciento de la biodiversidad marina que protegen las costas de la erosión y sostienen a pesquerías y también son clave para el equilibrio climático.

“Aquí, donde convergen la Laguna Madre y el Golfo de México, especies de flora, fauna como el pámpano, el peto, la sierra, el cazón, van a encontrar un nuevo hogar. Esto será maravilloso, con un refugio para especies, un punto de regeneración ecológica y una oportunidad para restaurar nuestros ecosistemas. Un nuevo refugio de biodiversidad”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR