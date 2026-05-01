UNAM alerta por ‘Super El Niño’; pronostica climas extremos y calor récord

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó que podría presentarse un efecto denominado Super El Niño este 2026 con eventos ambientales extremos.

Lo pronosticado por la máxima casa de estudios se publicó en la víspera en la Gaceta UNAM.

El fenómeno podría alcanzar su punto máximo entre septiembre y octubre, con posibles efectos en temperaturas extremas, lluvias críticas, sequías, huracanes y zonas vulnerables de México.

Especialistas de la UNAM explicaron que los pronósticos de servicios internacionales de clima señalan que podría desarrollarse un fenómeno de El Niño de proporciones históricas.

“Lo altísimamente probable es tener un fenómeno de El Niño con intensidad de moderada a alta, lo cierto es que probablemente pudiera ser un evento histórico”, destacó Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.

Francisco Estrada Porrúa indicó que actualmente el ENOS se encuentra en fase neutra, después de que concluyó recientemente el fenómeno de La Niña.

Sin embargo, se prevé que en los próximos meses evolucione hacia condiciones de El Niño y, si se intensifica, podría alcanzar su punto máximo entre septiembre y octubre.

Los pronósticos actuales sugieren la posibilidad de un evento parecido a los más intensos registrados desde que existen mediciones: 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, o incluso mayor.

“Hay un elemento que se conoce como la barrera de predictibilidad de la primavera, donde los pronósticos tienen muchísima más incertidumbre”, señaló Estrada Porrúa.

Francisco Estrada Porrúa aclaró que mayor incertidumbre no significa no saber qué puede ocurrir.

“Hay que tomar en cuenta esta información porque tenemos que prepararnos“, dijo Francisco Estrada Porrúa.

El ENOS es un patrón climático natural y recurrente en el Pacífico tropical, caracterizado por la interacción entre océano y atmósfera. Alterna entre una fase cálida, El Niño, que calienta el Pacífico oriental, y una fase fría, La Niña, con impactos globales en temperatura, precipitaciones, sucesos extremos y actividades productivas como la agricultura.

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FGR