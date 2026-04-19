UNAM llama a frenar la violencia en Medio Oriente y pide sostener la tregua

Columnas de humo se elevan desde una instalación petrolera en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 14 de marzo de 2026.

El Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su “profunda preocupación” por la escalada del conflicto en Medio Oriente y advirtió que la violencia “es inadmisible y contraria a los valores fundamentales” que rigen la convivencia internacional. El posicionamiento surge tras la ofensiva militar iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel, en un contexto que, según el órgano colegiado, pone en riesgo la seguridad, la dignidad y la vida de la población civil.

Desde su máximo órgano de gobierno, la institución subrayó que el uso de la fuerza vulnera principios básicos del orden internacional. En su pronunciamiento, recordó lo establecido en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a los Estados a abstenerse de recurrir a amenazas o acciones militares contra la integridad territorial o la independencia de otros países.

La comunidad universitaria pidió consolidar la tregua vigente desde el 8 de abril y llamó a las partes involucradas a mantener abiertos los canales diplomáticos. El Consejo sostuvo que el diálogo representa la vía para alcanzar acuerdos sostenibles y evitar una mayor escalada del conflicto.

Conflicto en Medio Oriente ı Foto: Especial

A la par, el organismo insistió en el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. En ese sentido, rechazó cualquier ataque contra población civil e infraestructura esencial, como escuelas, hospitales y viviendas, al considerar que dichas acciones agravan las condiciones de vulnerabilidad.

Otro punto central del posicionamiento enfatizó la responsabilidad de la academia en la promoción de la paz. El Consejo Universitario convocó a instituciones de educación superior de todo el mundo a fortalecer una cultura basada en el entendimiento y la cooperación entre naciones.

La UNAM reafirmó su compromiso con la convivencia pacífica y el respeto a la vida. “La paz es la condición indispensable para el desarrollo, la justicia y la dignidad de la humanidad”, señaló el órgano colegiado al reiterar su llamado a privilegiar la diplomacia como mecanismo para la resolución de conflictos internacionales.

Escombros de un edificio en Líbano, el 9 de abril. ı Foto: AP

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LMCT