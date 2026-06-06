Invertirán 190 mil mdp en puentes, carreteras, agua... para Veracruz

El Gobierno federal presentó un paquete de obras e inversiones para Veracruz que suma aproximadamente 190 mil millones de pesos a lo largo del sexenio, que abarca infraestructura carretera e hidráulica, petroquímica, fertilizantes, salud y programas sociales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el anuncio junto con la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, y los titulares de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Banobras y la Conagua.

“Es una inversión histórica para Veracruz”, afirmó Sheinbaum Pardo, quien detalló que el monto incluye obras de agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y salud, a las que se suman programas de bienestar que en un solo año representan “cerca de 79 mil millones de pesos”.

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El Dato: Pemex ejecuta un Plan Integral de Reactivación, que tiene como objetivo incrementar la producción nacional de petroquímicos en 849 mil toneladas al año.

El secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que su dependencia trabaja en 50 acciones de reconstrucción por afectaciones de lluvias en 402 kilómetros de la red federal libre de peaje, iniciadas el 12 de mayo, y en 35 acciones adicionales en 285 kilómetros de la red estatal.

En paralelo, se intervienen 18 puentes: 11 construcciones nuevas, seis ampliaciones de claros y una rehabilitación. El funcionario destacó que el puente de acceso al puerto de Veracruz, de dos kilómetros, concluirá en julio, “cinco meses antes de lo programado”.

En cuanto al nuevo puente de Coatzacoalcos, una estructura atirantada de seis kilómetros de longitud total y 40 metros de altura, con claros máximos de 200 metros.

“Será seguramente el puente de mayor longitud y de mayor altura que estaremos construyendo en esta administración”, dijo Esteva Medina, quien estimó un plazo de ejecución de tres años.

En materia de conservación, el Megabachetón 2026 contempla la intervención de 615 kilómetros de carreteras federales, casi 40 por ciento de la red libre de peaje en el estado, con rutas prioritarias como Tuxpan-Pánuco, que la propia presidenta señaló desde la transición como “la peor carretera por la que ha transitado”.

La inversión total de la SICT en Veracruz para 2025-2030 asciende a 18 mil millones de pesos, de los cuales nueve mil 205 millones se ejercerán en 2026.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum (izq.) en conferencia, ayer ı Foto: Especial

El titular de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, anunció que en julio arrancará la ampliación de dos a cuatro carriles del tramo Tihuatlán-Tuxpan, de 18.9 kilómetros, financiada mediante inversión mixta.

La obra incluye seis puentes, dos entronques, dos casetas y 35 estructuras, y busca atender la saturación de una autopista por la que circulan más de nueve mil vehículos diarios y donde en 2024 se registraron más de 490 accidentes.

“Tenemos instrucción por parte de la Presidenta de que Veracruz sea uno de los estados donde logremos canalizar la mayor parte de nuestros recursos”, subrayó Mendoza Sánchez.

El funcionario informó también que desde el 16 de abril está en marcha una rehabilitación mayor de 10 kilómetros de la autopista Córdoba-Veracruz, con una inversión de 601 millones de pesos y conclusión prevista para abril de 2027.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, reportó que el acueducto Coatzacoalcos, uno de los 17 proyectos estratégicos instruidos por Claudia Sheinbaum, ya tiene un avance de 32 por ciento con una inversión de tres mil 400 millones de pesos.

En respuesta a las afectaciones por las lluvias del pasado octubre, principalmente en la Huasteca, el gobierno construirá 40 obras de infraestructura hídrica, entre muros de contención, rectificación de cauces, desazolve y cinco plantas de tratamiento, incluyendo una nueva en Poza Rica, con una inversión conjunta federal-estatal de alrededor de cinco mil millones de pesos.

Y reivindica el papel de la escuela pública

| Redacción |

DURANTE SU CONFERENCIA de prensa en Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el papel de las maestras y maestros como el principal pilar de la educación en México y rechazó la idea de que las escuelas privadas sean superiores a las públicas, al asegurar que la calidad educativa del país descansa en el trabajo del magisterio nacional.

Durante la entrega de apoyos para útiles y uniformes escolares de la beca Rita Cetina en Minatitlán, Veracruz, con una inversión de 9 mil 400 millones de pesos, la mandataria también defendió la universalidad de las becas para estudiantes de educación básica y llamó a reconocer la contribución histórica de las mujeres mexicanas.

Ante madres, padres de familia y estudiantes, Sheinbaum sostuvo que existe la creencia de que las escuelas particulares ofrecen una mejor educación, pero afirmó que esa percepción es equivocada.

“Ya ven que nos dicen: ‘Son mejores las escuelas privadas, las particulares’. ¿Han oído eso? Pues es falso. La mejor escuela es la escuela pública”, expresó.

Beca Rita Cetina. Minatitlán, Veracruz https://t.co/NpO8OZvJuo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

La mandataria atribuyó esa fortaleza al trabajo de las y los docentes del país. “¿Y saben por qué? Por las maestras y los maestros. Por el magisterio nacional, que dedica su vida a educar a las niñas y a los niños”, afirmó.

Durante el evento, recordó que su administración ya garantiza becas para estudiantes de preparatoria a través de la beca Benito Juárez y para alumnos de secundaria mediante la beca Rita Cetina, mientras que ahora se entrega el apoyo para útiles y uniformes escolares a estudiantes de primaria.

Sheinbaum explicó que el programa lleva el nombre de Rita Cetina, una maestra yucateca del siglo XIX que impulsó el acceso de las mujeres a la educación y defendió sus derechos.

“Las niñas son iguales que los niños, también tienen que ir a la escuela igual que los niños”, señaló al recordar la lucha de la educadora.

La presidenta destacó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, busca reconocer a las mujeres que contribuyeron a la construcción del país.

“Ahora es tiempo de mujeres, también de hombres, pero es tiempo de mujeres. Porque por primera vez hay una mujer presidenta”, dijo.

Asimismo, mencionó a figuras como Elvia Carrillo Puerto, Margarita Maza, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, y alentó a las niñas presentes a perseguir sus metas.

“Nunca piensen que por ser mujer no pueden cumplir sus sueños. Las mujeres y los hombres podemos ser lo que queramos ser”, expresó.

En otro momento de su discurso, defendió la entrega universal de becas y rechazó que los apoyos educativos deban condicionarse al desempeño académico.

“No se puede evaluar igual a todas las niñas y los niños. Hay niños que no llegaron desayunados a la escuela, pues cómo les vamos a pedir lo mismo que quien llegó desayunado”, argumentó.

Por ello, sostuvo que los apoyos deben entregarse sin distinción. “Todos parejitos, todos igualitos, la beca es universal para todas las niñas y niños que estudian en primaria pública”, afirmó.

Al concluir su intervención, agradeció a madres y padres de familia por el esfuerzo que realizan para sacar adelante a sus hijos y llamó a fortalecer valores como el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la escuela y al país.

“No olvidemos nunca que ser mexicano es un orgullo, ser mexicana es un orgullo, que siempre hay que defender a nuestro país en cualquier circunstancia”, concluyó.

Anuncia protección vía decreto para Mahahual

| Por Tania Gómez |

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal emitirá un decreto especial para blindar la zona de Mahahual, en el sur de Quintana Roo, del desarrollo turístico de gran escala y orientarla exclusivamente al impulso del ecoturismo comunitario.

La mandataria informó que en esa zona estaba impulsado un proyecto turístico de gran magnitud —al referirse al de Royal Caribbean que hace unas semanas fue cancelado—, pero señaló que ahora el objetivo es otorgarle una categoría de protección: “Anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para crear un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo, junto con las comunidades”.

El Dato: Uno de los atractivos de Mahahual es su cercanía con el banco Chinchorro, un atolón coralino declarado reserva natural, y segunda barrera de arrecife más grande del mundo.

En un enlace desde Quintana Roo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, respaldó la medida y destacó el papel histórico de los habitantes de la región: “Mahahual no es sólo un destino turístico, es un territorio con comunidades que han sido guardianas, por generaciones, de sus mares, manglares y sus selvas”.

Bárcena Ibarra precisó que el decreto busca construir de manera conjunta, entre la Semarnat, la Secretaría de Turismo (Sectur), el gobierno del estado y las propias comunidades, con el propósito de convertir la zona en “un referente del turismo de la costa maya”.

Destacó que los habitantes ya manifestaron su disposición a recibir inversiones, siempre que éstas “generen beneficios económicos y sociales locales para sus hoteles, restaurantes y pequeños negocios”.

La funcionaria federal también presentó la iniciativa México Circular, un modelo orientado a sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso y promover el reciclaje en playas y zonas turísticas, con participación de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios.

24 mdp invertirán en el malecón del Mahahual

“Esta zona de Mahahual, en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud, el objetivo es darle una categoría de protección para que sólo pueda desarrollarse el ecoturismo. Esto sólo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces, el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona, para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades”, puntualizó desde Coatzacoalcos, Veracruz.

A través de un enlace al Área Natural Protegida Yum Balam, la titular de Semarnat puntualizó que este decreto dará respuesta a la visión de las comunidades al desarrollar un turismo ecológico que combine el desarrollo económico y el empleo con la protección ambiental.

El titular de Fonatur, Sebastián Ramírez, señaló que se trabajará en un instrumento para garantizar que en Mahahual se limite el gran turismo y sólo se desarrolle el ecoturismo. Dijo que consolidarán un modelo de desarrollo sustentable con bienestar social y protección ambiental.

El anuncio ocurre luego de que autoridades federales frenaran un proyecto turístico impulsado por la empresa Best Day Travel Group en Mahahual, el cual contemplaba la construcción de infraestructura para recibir un mayor flujo de visitantes y fortalecer la actividad de cruceros en la zona.

Combate a la corrupción deja ahorro de 81 mmdp

| Por Tania Gómez |

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, en lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han generado ahorros históricos por 81 mil 400 millones de pesos mediante acciones de combate a la corrupción, fiscalización, reestructuración administrativa y fortalecimiento de la austeridad republicana.

Recursos que, aseguró, se traducen en beneficios directos para la población a través de programas sociales, infraestructura, educación y salud.

2,500 familias cafetaleras beneficiadas por eliminar intermediarios

En un balance presentado con motivo de los dos años del triunfo del movimiento de transformación, la dependencia destacó que los resultados se han alcanzado bajo los principios de transparencia, eficiencia y combate a la impunidad impulsados por el actual Gobierno federal.

Entre las principales acciones que contribuyeron a estos ahorros, de acuerdo con la dependencia federal, destacan las negociaciones para la compra de medicamentos de patente y fuente única, que permitieron economizar 23 mil 500 millones de pesos; las subastas inversas en medicamentos, con ahorros por 3 mil 600 millones de pesos; y la nulidad de una compra irregular de medicamentos, con la que se evitó un presunto desfalco por 15 mil millones de pesos.

Asimismo, la secretaría reportó que la conciliación de la cuenta pública y la revisión de contratos del Tren Maya generaron ahorros por 25 mil millones de pesos; a ello se suman 344 millones de pesos obtenidos mediante licitaciones públicas más eficientes.

También destacó la reestructuración y compactación de 183 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, medida que redujo en 5.0 por ciento el costo anual de las estructuras gubernamentales y representó un ahorro bianual de 6 mil 840 millones de pesos.

En materia de transparencia, señaló que el organismo “Transparencia para el Pueblo” opera con poco más de la mitad del costo que tenía el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lo que ha permitido un ahorro bianual cercano a mil millones de pesos.

Además, se impulsó la recuperación de activos por dos mil 440 millones de pesos, mientras que los llamados Diálogos Estratégicos en el sector de dispositivos médicos generaron ahorros adicionales por mil 530 millones de pesos mediante negociaciones transparentes.

La secretaría indicó que también se evitaron erogaciones por dos mil 200 millones de pesos gracias a la resolución favorable de 13 procedimientos relacionados con responsabilidad patrimonial del Estado.

Destacó que las compras gubernamentales se utilizan como una herramienta de desarrollo económico nacional, como la compra directa de café a cooperativas de Puebla, Oaxaca y Chiapas.

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