Temblor en México HOY 23 de julio: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 23 de julio, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.6 a 175 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas aproximadamente a las 09:29 horas.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.6 Loc 175 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 23/07/26 09:29:52 Lat 13.86 Lon -93.54 Pf 10 km pic.twitter.com/9DsZn882uK — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.8 grados a 89 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 07:14 horas

Preliminar: SISMO Magnitud 4.8 Loc 89 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 23/07/26 07:14:03 Lat 13.93 Lon -92.45 Pf 10 km pic.twitter.com/H8edgfALoB — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

Sismo intensidad 4.5 grados a 147 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 06:04 horas

SISMO Magnitud 4.5 Loc 147 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 23/07/26 06:04:43 Lat 13.43 Lon -92.61 Pf 6 km pic.twitter.com/x9LojudTnf — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

Sismo intensidad 4.4 grados a 132 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 04:51 horas

SISMO Magnitud 4.4 Loc 132 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 23/07/26 04:51:28 Lat 14.02 Lon -93.17 Pf 14 km pic.twitter.com/VhCMl8VB2Z — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

Sismo intensidad 4.2 grados a 15 km al suroeste de Santa Isabel, Baja California a las 01:31 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 15 km al SUROESTE de SANTA ISABEL, BC 23/07/26 01:31:49 Lat 32.50 Lon -115.64 Pf 2 km pic.twitter.com/iQk6B9cWnT — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 170 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 00:47 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 170 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 23/07/26 00:47:20 Lat 14.17 Lon -93.79 Pf 10 km pic.twitter.com/0hmgMNQwkF — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

Sismo intensidad 4.3 grados a 46 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 00:25 horas

SISMO Magnitud 4.3 Loc 46 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 23/07/26 00:25:22 Lat 15.25 Lon -93.27 Pf 79 km pic.twitter.com/UYL4nwSSMe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Tu #MochilaDeEmergencia 🎒 puede hacer la diferencia en una situación de riesgo. Manténla lista con documentos, linterna, medicamentos y batería portátil. ✔️ pic.twitter.com/mbuMzOsXS2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 22, 2026

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