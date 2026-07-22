Revelan qué playas de México son aptas para nadar en Verano 2026; estas 5 no pasaron la prueba

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que 284 de las 289 playas monitoreadas en México son aptas para uso recreativo durante las vacaciones de verano 2026, luego de concluir el muestreo nacional sobre la calidad del agua de mar.

De acuerdo con el organismo, esto significa que el 98.3% de los litorales evaluados cumplen con los parámetros sanitarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que turistas y visitantes puedan realizar actividades de contacto directo con el agua, como nadar.

En contraste, cinco playas ubicadas en cuatro estados del país fueron clasificadas como no aptas, al registrar niveles de contaminación bacteriológica por encima del límite permitido.

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🚨 #Cofepris informa los resultados del monitoreo prevacacional sobre la calidad del agua de mar en los principales destinos turísticos del país. Si estás planeando un viaje a la playa para estas vacaciones, te invitamos a consultar este reporte para disfrutar de unas vacaciones… pic.twitter.com/AlJjrJySfh — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 10, 2026

¿Cuántas playas fueron analizadas?

Como parte del programa Playas Limpias 2026, la COFEPRIS realizó el monitoreo previo al periodo vacacional entre el 15 de junio y el 1 de julio.

Durante ese periodo se efectuaron:

2 mil 279 muestras de agua marina.

393 puntos de muestreo.

76 destinos turísticos.

17 estados con litoral.

Los análisis determinaron que 284 playas cumplen con la calidad microbiológica necesaria para actividades recreativas, al mantenerse por debajo del límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua (NMP/100 mL), parámetro recomendado por la OMS.

¿Qué playas no son aptas para nadar?

La autoridad sanitaria informó que únicamente cinco playas superaron los niveles permitidos de bacterias y, por ello, recomienda evitar ingresar al agua hasta nuevo aviso.

Las playas son:

Playa de Tijuana , en Tijuana, Baja California.

Playa del Cuale , en Puerto Vallarta/Bahía de Banderas, Jalisco.

Playa Principal , en Puerto Escondido, Oaxaca.

Playa José Martí , en Veracruz, Veracruz.

Playa Tumbao, en Veracruz, Veracruz.

¿Qué hará COFEPRIS?

Tras los resultados del monitoreo, la dependencia indicó que trabaja junto con las autoridades estatales y los Comités de Playas Limpias para implementar acciones de saneamiento en las cinco playas que no aprobaron la evaluación.

Entre las medidas contempladas se encuentran:

Acciones para reducir los niveles de contaminación.

Colocación de señalización preventiva.

Monitoreo permanente de la calidad del agua.

Seguimiento hasta recuperar la clasificación de playas aptas.

Las autoridades de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz ya ejecutan planes de contingencia para corregir las anomalías detectadas y restablecer las condiciones sanitarias.

Recomiendan evitar estas playas

COFEPRIS exhortó a la población y a los turistas nacionales e internacionales a no nadar ni realizar actividades recreativas de contacto directo en las cinco playas clasificadas como no aptas, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud.

Asimismo, señaló que el listado completo con el estatus sanitario de las 289 playas monitoreadas ya fue publicado en su plataforma oficial y también fue compartido con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para actualizar la aplicación Playas Mx, donde los usuarios pueden consultar la calidad del agua de las playas mexicanas antes de visitar algún destino turístico.

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MSL