Semarnat revoca la concesión en playa Las Cocinas

LA ZONA de las obras en Punta Mita, el 1 de mayo pasado.

LA SECRETARÍA de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México anunció que, como resultado de una revisión técnica, jurídica y administrativa, determinó revocar la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgada a Cantiles de Mita, S.A. de C.V., en playa Las Cocinas, en Punta Mita, Nayarit.

La dependencia estableció que se acreditaron incumplimientos a las bases de la concesión, por la ejecución de obras e instalaciones no autorizadas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC), adscrita a la dependencia federal.

El Tip: EL PROYECTO inmobiliario en Punta Mita consideraba mil residencias, 4 hoteles, 2 campos de golf, clubes de playa, un club de tenis y un muelle, entre otras amenidades.

A través de un comunicado, la secretaría explicó que propondrá una nueva ruta para la restauración ambiental y el control de la erosión que permita el libre tránsito en la playa.

También mencionó que la decisión fue resultado del trabajo coordinado entre la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR), así como producto de los análisis técnicos realizados por especialistas de la DGZFMTAC de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) y la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial (UCORGT).

8 años pasaron desde que Grupo Dine comenzó las obras

También se tomó en cuenta un proceso de diálogo con habitantes de la comunidad y autoridades locales, cuyos planteamientos fueron incorporados al análisis técnico para definir una alternativa que concilie la protección ambiental, la seguridad de la zona y el interés público.

“La Semarnat reafirma que la protección de los ecosistemas costeros, la justicia ambiental y el acceso y libre tránsito a las playas son prioridades del Gobierno de México; por ello, continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes y con la comunidad para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y la recuperación de este importante espacio costero”, apuntó la dependencia federal.