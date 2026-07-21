Crecen delitos en BCS y... encarcelamientos se mantienen bajos

PERSONAL de Defensoría Pública, en el penal de Santa Rosalía, Mulegé, el 8 de julio.

A pesar del sustancial incremento en delitos de alto impacto, como las desapariciones, la extorsión y el narcomenudeo, Baja California Sur es una de las entidades con menos personas pagando alguna pena privativa de la libertad por la comisión de ilícitos.

Un primer indicador de la fotografía de este contrasentido se ve reflejada en el reciente Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE) 2026 del Inegi, el cual consigna que durante 2025, en la referida entidad, se reportó el ingreso de 470 personas a sus centros penitenciarios, con lo cual fue el segundo estado con menor cantidad.

El Dato: DURANTE 2025, ingresaron 157 mil 457 personas a los centros penitenciarios y centros especializados del país: 155 mil 579 personas adultas y mil 878 adolescentes.

No obstante, el narcomenudeo repuntó 140.9 por ciento entre 2021 y 2025, durante el periodo del actual gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, con 435 y mil 48 casos investigados, en un año y otro.

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En el mismo tenor, las extorsiones se han incrementado 39.4 por ciento entre 2021 y 2025, con 99 y 138 casos investigados en un año y otro, respectivamente, a la luz de los reportes señalados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A la oleada de violencia se agregan las desapariciones, con un escalamiento de 78.6 por ciento en el mismo lapso, en el que hubo 103 expedientes consignados en el Registro Nacional de Personas Desa-parecidas y No Localizadas (RNPDNO) durante el primer año de gobierno del morenista, y 184 casos cinco años después.

25 mujeres desaparecidas en BCS durante 2025 y 159 hombres

CÍRCULO PERNICIOSO ı Foto: Especial

LA RECLUSIÓN. De acuerdo con los resultados del censo del Inegi, los ingresos corresponden a la población que se incorpora anualmente a los centros penitenciarios, ya sea por primera vez o por reincidencia; es decir, que previamente haya entrado a algún penal para adultos o centro especializado para adolescentes.

Durante 2025, se integraron 154 mil 764 personas a los centros penitenciarios estatales (CPE) y dos mil 693 a los federales (CPF). El total de personas incorporadas a CPF y CPE en 2024, sin incluir datos de personas adultas de Ciudad de México, fue de 132 mil 118, lo cual significa que los internamientos se elevaron 19.2 por ciento en 2025, en comparación con 2024.

Para el caso de Baja California Sur (BCS), de las 470 reclusiones en 2025, 6.8 por ciento correspondió a mujeres.

El Tip: DE ACUERDO con el tipo de ingreso de reclusos a los distintos penales de México, 76.2% estuvo por primera vez, 23.0% reingresó y en 0.8% de los hay especificación.

En cuanto a las personas ingresadas a los centros penitenciarios y centros especializados en BCS, 11.3 por ciento tenía antecedentes penales y 88.7 por ciento, no.

De las 32 mujeres que fueron internadas, 3.1 por ciento fue con antecedentes penales y 96.9 por ciento, sin ellos. Mientras que de los 438 hombres, en 11.9 por ciento pesaban antecedentes penales y 88.1 por ciento carecía de ingresos previos.

MAPA DELINCUENCIAL. En 2025 se registraron dos mil 876 delitos por los que las personas llegaron a los CPF, de los cuales 2.3 por ciento correspondió a mujeres y 97.7 por ciento, a hombres.

En ambos sexos, las conductas delincuenciales más frecuentes fueron en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, que representaron 31.8 por ciento de los delitos cometidos por las mujeres y 55.6 por ciento de los cometidos por los hombres.

Respecto a los CPE, se reportaron 176 mil 026 delitos por los cuales se sumaron las personas a dichos centros; 9.3 por ciento correspondió a mujeres y 90.7 por ciento, a hombres.

En los dos sexos, el ilícito más frecuente estuvo vinculado a delitos contra la salud relacionados con narcóticos, en su modalidad de narcomenudeo, que representó 29.4 por ciento de las conductas cometidas por las mujeres y 24.4 por ciento en los que incurrieron los hombres.

En BCS, de las 32 mujeres que entraron a prisiones, 20.8 por ciento fue por delitos contra la salud; 11.9 por ciento, por robo; 4.2 por ciento, por delitos en materia de armas, explosivos y otros; 3.1 por ciento, por violencia familiar, y 4.6 por ciento, debido a homicidio. El porcentaje restante fue de otros delitos.

En el caso de los hombres, de los 438 que ingresaron, en 14.8 por ciento de los casos estuvieron involucrados delitos contra la salud; en 12.6 por ciento, robo; 6.6, por violencia familiar; 1.1 por ciento, por ilícitos asociados al manejo de armas, explosivos y otros, mientras que 5.2 por ciento, por homicidios.

El censo también señala que, en 2025, el presupuesto ejercido por los CPF y los CPE fue de 41 mil 281 millones 744 mil 051 pesos corrientes; 46.7 por ciento correspondió a los CPF y 53.3 por ciento, a los CPE.

El presupuesto ejercido durante el 2025 por BCS fue de 200.5 millones de pesos, con lo cual se ubicó dentro de los 10 estados con menor presupuesto ejercido.

Finalmente, a precios constantes de 2018, el presupuesto ejercido en 2025 fue de 29 mil 448.2 millones de pesos: 13 mil 764.0 millones por los CPF y 15 mil 684.2 millones por los CPE. En relación con 2024, el presupuesto ejercido por los CPF disminuyó 0.6 por ciento.