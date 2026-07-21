Descartan más violencia en Zacatecas

ESCENA del hallazgo de cuerpos, en un puente de Pánuco, el sábado pasado.

EL GOBERNADOR de Zacatecas, David Monreal, descartó que exista un repunte de violencia luego de que el fin de semana pasado 10 cuerpos fueron encontrados sin vida en tres municipios del estado y cinco de ellos fueron localizados colgados a un lado de un puente, con signos de violencia y con una cartulina con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado.

En conferencia de prensa, el mandatario también descartó que este hecho tenga relación con una disputa entre grupos de la delincuencia.

Al respecto, el secretario de Seguridad del estado, Arturo Medina Mayoral, señaló que un punto importante fue la ausencia de denuncia por la desaparición de las víctimas, ya que las autoridades no pudieron “alertar o mover sus tropas”.

La Fiscalía de Zacatecas reveló que cinco de las 10 personas que fueron encontradas sin vida presentaron indicios de consumo de narcóticos horas antes de su muerte.

En un video colocado en redes sociales, el fiscal estatal, Cristian Paul Camacho, informó que entre las víctimas que consumieron narcóticos están los dos funcionarios municipales.

También se reveló que las principales líneas de investigación del multihomicidio ocurrido el sábado “obedecen a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos”.