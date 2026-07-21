Al ritmo de sones, jarabes y demás danzas, culmina con éxito Primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza 2026

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- — Con una gran muestra artística y musical que caracteriza al Corazón Cultural de México, culminó con rotundo éxito el primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza 2026, donde participaron un total de 27 delegaciones de las ocho regiones del estado.

Durante este encuentro encabezado por la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano acompañada por el Gobernador Salomón Jara Cruz y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, las y los 11 mil asistentes locales, nacionales e internacionales presenciaron la grandeza cultural de Oaxaca.

Dentro del Auditorio Guelaguetza, Torres Agustiniano resaltó “detrás de cada una de las delegaciones que nos enaltecen veo horas de dedicación hacia la cultura, hermanas y hermanos les agradezco por compartir sus raíces en la Guelaguetza, gracias por honrar quienes somos, con todo eso Oaxaca podrá seguir floreciendo”.

En tanto, el Mandatario estatal destacó que esta edición se desarrolló en un entorno de paz y seguridad para todas y todos los asistentes. “Estamos muy contentos por la afluencia de turistas, esperamos que todas las personas que hoy disfrutaron el Primer Lunes del Cerro nos acompañen en su Octava”, subrayó.

Durante la emisión matutina se presentaron las delegaciones de las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, Ciudad Ixtepec, San Vicente Coatlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Pablo Villa de Mitla, San Melchor Betaza, Teotongo, Santo Domingo Chihuitán, Santa María Tonameca, Villa de Zaachila, Santiago Pinotepa Nacional y San Juan Bautista Tuxtepec.

Mientras que en la edición vespertina participaron San Pedro Amuzgos, Teotitlán de Flores Magón, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, San Juan Copala, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec, Villa de Sola de Vega, Santa María Huatulco, Tamazulapam del Espíritu Santo, Santiago Juxtlahuaca, Santa Catarina Juquila, San Bartolo Coyotepec, San Juan Bautista Tuxtepec y las Chinas Oaxaqueñas de Casilda de Flores.

Este Primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza 2026 culminó con el tradicional espectáculo piromusical, donde las y los danzantes, así como las personas asistentes tomaron diversas fotografías y videos para recordar este gran momento.

Además, integrantes del grupo musical “Tigres del Norte” y el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Salem Rashed Salem Alowais se dieron cita para presenciar este gran evento donde pudieron conocer más de la riqueza cultural oaxaqueña.

El Gobierno del Estado reitera la cordial invitación a las personas interesadas a visitar las diversas actividades que se realizan en el marco de “Julio, Mes de la Guelaguetza 2026” y también a celebrar la Octava del Lunes del Cerro.

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FGR