Arranca con éxito, júbilo y algarabía Primer Lunes del Cerro, la fiesta étnica más importante de Latinoamérica

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- — Como cada año, nuevamente el alma de Oaxaca retumba en el Auditorio Guelaguetza con la presencia de los 16 pueblos originarios y afromexicano, quienes, en este arranque del Primer Lunes del Cerro comparten tradición, danza, música y cultura con el mundo.

Durante esta emisión matutina, la emoción, algarabía y aplausos inundaron desde temprana hora este histórico espacio en el que locales, visitantes nacionales y extranjeros conocen la esencia de la Guelaguetza –que en zapoteco significa dar y compartir-, toda vez que los pueblos ofrecen productos originarios de sus comunidades.

Al ritmo del fresco viento de la mañana con un lleno total, el auténtico sonido de la chirimía animó nota por nota a cientos de asistentes, quienes apreciaron este instrumento que marcó el inicio de la fiesta étnica más importante de Latinoamérica.

En esta edición número 94, el himno de las y los oaxaqueños “Dios Nunca Muere”, de Álvaro Carrillo, estremeció el corazón de quienes lo escucharon por primera vez y se recordó de pie, el orgullo de esta tierra sinigual.

Ante más de 11 mil espectadores, del Gobernador Salomón Jara Cruz y de la Presidenta del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, la representante de la Diosa Cetéotl, Enid Azucena Torres Agustiniano dio la bienvenida a sus hermanas y hermanos de las ocho regiones y destacó que las mujeres en cada región han mantenido viva la historia de la entidad.

“Este cetro no pesa por su material, sino por las personas que me antecedieron, que nunca nadie les diga qué deben hacer para poder brillar, yo no tuve que cambiar para estar frente a ustedes y ustedes tampoco lo deben hacer “, remarcó desde el Corazón Cultural de México.

En entrevista, el Mandatario estatal refirió que, en esta gran fiesta, los pueblos de la entidad mostrarán su cosmovisión, cultura, música y folclor, por lo que invitó a disfrutar de la Octava de la Guelaguetza, así como de las diversas actividades que se realizan en este marco “Ofrecemos un Oaxaca en paz y seguro”, afirmó.

Este encuentro de unidad, en el que los pueblos se hermanan, es protagonizado por las Delegaciones de las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, Ciudad Ixtepec, San Vicente Coatlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Pablo Villa de Mitla, San Melchor Betaza y Teotongo.

Así como Santo Domingo Chihuitán, Collantes, Santa María Tonameca, Villa de Zaachila, Santiago Pinotepa Nacional y San Juan Bautista Tuxtepec.

Te puede interesar:

- España, superior; destrona a Argentina

- CSP, en la premiación; entrega Balón de Oro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR