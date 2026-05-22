Oaxaca abre los brazos al mundo con la Guelaguetza 2026

Algunos de los participantes de esta edición, ayer, en el Museo de la CDMX.

El estado de Oaxaca ya comenzó la cuenta regresiva para la máxima celebración de su identidad cultural. Entre danza, sones, mezcal, tlayudas y convites, la Guelaguetza 2026 buscará convertir a la entidad en uno de los grandes epicentros culturales y turísticos del país, con más de 140 actividades artísticas, gastronómicas, deportivas y comunitarias durante julio.

Los tradicionales Lunes del Cerro y su Octava, las dos celebraciones principales que dan vida a esta fiesta, serán el 20 y 27 de julio en el Auditorio Guelaguetza, con cuatro funciones a las 10:00 y 17:00 horas.

El Dato: El lunes 20 de julio participan a las 10:00 horas 12 delegaciones, entre éstas las de San Vicente Coatlán, de Valles Centrales, y Ciudad Ixtepec, del Istmo.

La venta para esta gran ofrenda cultural comenzará el próximo 1 de junio a través de la plataforma de Superboletos. Los precios van de los mil 632 pesos para Palco A y los mil 321 para Palco B, mientras que los Palcos C y D permanecerán gratuitos.

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, adelantó ayer en conferencia de prensa que buscará que la fiesta sea completamente gratuita en 2028 para que la disfruten todos.

“La Guelaguetza es una palabra de nuestras raíces originales zapotecas que significa ‘compartir desde el corazón’. Ésa es la definición del pueblo oaxaqueño que cada año se reúne alrededor del cerro del Fortín para entregar al mundo la grandeza de lo que nuestros ancestros nos heredaron. Somos los descendientes de una gran civilización, los herederos de la sabiduría milenaria de nuestros pueblos”, afirmó el mandatario estatal.

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“Para Oaxaca, la Guelaguetza es el alma de nuestro estado, hecha danza, música y color. Nuestra cultura resiste, permanece y florece”, indicó el gobernador al tiempo que invitó a los connacionales que residen en Estados Unidos a volver a nuestro país para vivir la festividad.

Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, llamó a aprovechar el Mundial de Futbol como una vitrina internacional para Oaxaca. “Esto es lo que es México, la grandeza cultural y gastronómica. Buscamos posicionarlo a nivel internacional y los mexicanos que no lo han vivido tienen que tenerlo en su checklist de cosas turísticas por vivir. Tuve la oportunidad de estar hace un año y es una ocasión para conocer la historia de un gran pueblo”, señaló. En 2025, la Guelaguetza convocó a 135 mil personas durante 12 días.

Las autoridades de la entidad estiman la llegada de 149 mil turistas y una derrama económica de 668 millones de pesos. Implementarán el operativo “Guelaguetza Segura 2026”, a partir del 1 de julio, con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales para salvaguardar a los visitantes nacionales y extranjeros.

La secretaria federal también destacó el papel de las comunidades en esta gran fiesta. “Son ocho regiones que transmiten alegría, colorido. Tomemos el pretexto del mundial para vivirlo en Oaxaca. Un fin de semana para turistear en las diferentes regiones, rutas gastronómicas, técnicas, artesanales y las 140 actividades culturales y turísticas”.

La programación incluirá convites los días 1, 10 y 11 de julio en calles del Centro Histórico de Oaxaca, así como las tradicionales calendas culturales el 18 y 25 de julio. También habrá actividades como la Expoventa de Alebrijes Guelaguetza en San Martín Tilcajete, la Feria del Tejate y del Tamal, el Festival de los Moles, la Feria Regional de Hongos Silvestres y Productos No Maderables, la Feria de la Tlayuda, la Feria Regional de los Cuatanejos y la Feria de la Manzana.

Uno de los eventos más esperados será la Feria del Mezcal Oaxaca 2026, que se realizará del 17 al 28 de julio en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, con más de 400 expositores de mezcal, café, gastronomía, cerveza artesanal, agroindustria y artesanías. La edición también integrará la Feria de la Nieve y el Dulce Regional.

El deporte también tendrá un lugar central. Destaca la realización de la primera Maratón Internacional Guelaguetza 2026, con 24 mil participantes inscritos para recorrer distancias de 10, 21 y 42 kilómetros. También se realizará el Tercer Torneo Internacional de Pelota Mixteca Lunes del Cerro y la Vuelta Clásica Ciclista Nacional, que recorrerá municipios como Puerto Escondido, Huatulco, Juchitán, Tlacolula y Oaxaca de Juárez del 14 al 19 de julio.

Asimismo, los recursos obtenidos de la venta de boletos en Palcos A y B serán destinados al programa Hogar Primavera. Además, se desarrollarán actividades inclusivas para personas adultas mayores como el “Toz Nakchho”, además del tianguis gastronómico “Desde mis Raíces con sus Sabores”, que se instalará del 9 al 28 de julio en la Plaza de la Danza.

Con más de 176 lenguas originarias vivas, Oaxaca apostará por preservar su patrimonio lingüístico mediante recitales como “Palabra Flor” en el imponente Teatro Macedonio Alcalá, recorridos poéticos en mercados tradicionales, un Tianguis Originario dedicado a la diversidad lingüística y conciertos de voces indígenas. Incluso, durante los Lunes del Cerro, los visitantes serán recibidos con mensajes en idiomas originarios.

El secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, informó que cerca de 100 delegaciones participaron en el proceso de selección para esta edición y fueron elegidas alrededor de 50 que formarán parte de las cuatro presentaciones oficiales, además de múltiples actividades paralelas con músicos y agrupaciones locales durante todo el mes de julio.