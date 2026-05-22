Celebran el Mundial entre alebrijes y barro en el Palacio de Iturbide

UN ESTADIO AZTECA hecho de piedra volcánica —y que al mismo tiempo es un molcajete—, un árbol de la vida dedicado a Hugo Sánchez y hasta un futbolito convertido en anillo de plata son algunas de las piezas que conforman la exposición Copa de Arte Popular Banamex, una muestra que lleva el espíritu del Mundial de Futbol a las creaciones de artesanos nacionales.

La exhibición, presentada en el Palacio de Iturbide, reúne 134 obras seleccionadas de un universo de 877 piezas creadas por 967 artesanos de 29 estados del país, quienes reinterpretan el futbol desde técnicas y materiales tradicionales mexicanos. El certamen entregó 38 premios y menciones honoríficas con una bolsa total de 1.98 millones de pesos, se detalló ayer previo al recorrido para prensa.

El Tip: El premio Joven Banamex se lo llevó Brayan Hernández Hurtadón, de Zacatecas, por Arracadas jerezanas Gol de plata.

El Galardón Banamex lo ganaron Juan Buendía Reynoso y Marlene Pérez Valverde, de Chimalhuacán, Edomex, con un traje de charro para carnaval.

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Barro, madera, fibras vegetales, textiles, metales, piedra y cartonería forman parte de las técnicas que dan vida a una colección en la que conviven la pasión futbolera y las raíces culturales del país.

“Queremos mostrar a México y al mundo nuestra riqueza cultural en todos los estados de la República, la creatividad, el ingenio, la picardía, el profesionalismo de nuestros grandes maestros artesanos”, afirmó a La Razón Natalia Pollak, directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex.

La muestra en Ciudad de México permanecerá en el Palacio de Cultura Banamex, mientras que a finales de mayo se inaugurará otra selección en el Museo de Tlaquepaque, en Jalisco, y el próximo 9 de junio abrirá una tercera exposición en Monterrey. En total, las tres exhibiciones temporales reúnen distintas piezas seleccionadas de la totalidad de obras participantes.

Copa de Arte Popular Banamex Cuándo: del 23 de mayo al 13 de septiembre Dónde: Palacio de Iturbide de la CDMX ı Foto: Especial

Natalia Pollak destacó además la importancia de visibilizar el trabajo artesanal mexicano: “Es importante seguir mostrando exposiciones en donde se muestre la artesanía como una pieza fundamental porque es parte de nuestra identidad cultural, de nuestra historia, de los saberes que se transmiten a través de las familias, de los talleres, de las técnicas, es como parte esencial de nuestra identidad cultural”.

Copa de Arte Popular Banamex se inaugura el próximo sábado en la capital del país, donde estará hasta el 13 de septiembre. Es una muestra de cómo el futbol se puede convertir en un punto de encuentro entre tradición, creatividad y memoria colectiva, donde cada pieza funciona como un homenaje tanto al deporte como al trabajo de los artesanos mexicanos.