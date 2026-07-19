En San Antonio de la Cal

Salomón Jara reconoce a cocineras tradicionales por impulso de Oaxaca con ‘Feria de la Tlayuda’

Gobernador de Oaxaca reconoció a las tlayuderas de la comunidad por su labor para poner en alto el nombre de Oaxaca

Gobernador Salomón Jara reconoce a cocineras en Feria de la Tlayuda.
Gobernador Salomón Jara reconoce a cocineras en Feria de la Tlayuda. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró en San Antonio de la Cal la 13 edición de la Feria de la Tlayuda, una experiencia gastronómica que permanecerá hasta el próximo 27 de julio.

El mandatario estatal reconoció a las tlayuderas de la comunidad por su labor anual para poner en alto el nombre de Oaxaca. En ese sentido, afirmó que la tlayuda es un producto cultural, cuya reservación debe continuar porque es una tradición conservada por las familias que lo realizan, desde la elaboración, la nixtamalización y llevarlo hasta la mesa de quienes la consumen.

Una tlayuda, durante la Feria de la Tlayuda.
Una tlayuda, durante la Feria de la Tlayuda. ı Foto: Cortesía

“Ahora se conoce en todo el mundo, en cualquier parte del país y del planeta hay tlayuda, esto es gracias a San Antonio de la Cal. Gracias a todas las cocineras tradicionales que han dado un gran impulso junto a su autoridad municipal y en coordinación con el gobierno estatal, a esta feria para que se siga promoviendo”, reconoció.

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Salomón Jara estuvo acompañado de la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Irma Bolaños Quijano, así como de su homólogo en el estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, junto a su esposa Sofía Espinoza Abarca.

Preparación de carnes durante la Feria de la Tlayuda.
Preparación de carnes durante la Feria de la Tlayuda. ı Foto: Cortesía

cehr

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