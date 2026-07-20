Acapulco y Oaxaca fortalecen alianza turística y buscan impulsar una nueva conexión aérea

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- — Con el propósito de fortalecer la promoción turística, la conectividad y el intercambio de experiencias entre dos de los destinos más emblemáticos del país, la Secretaría de Turismo Municipal de Acapulco y la Secretaría de Turismo del Municipio de Oaxaca de Juárez firmaron una Carta de Amistad, que establece una agenda de colaboración permanente en materia turística.

El documento fue suscrito por el secretario de Turismo de Acapulco, Mtro. Noé Peralta Herrera, y la secretaria de Turismo de Oaxaca de Juárez, Lic. Deyanira Altamirano Gómez, con la presencia de la regidora de Prosperidad Compartida y Turismo, Lic. Frida Yolanda Lyle García, como testigo de honor.

Durante el acto, el secretario de Turismo de Acapulco destacó que este acuerdo permitirá fortalecer la promoción conjunta de ambos destinos, compartir buenas prácticas y desarrollar estrategias que impulsen el crecimiento turístico de ambas ciudades.

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Asimismo, Noé Peralta Herrera informó que uno de los objetivos de esta alianza es fortalecer la conectividad aérea entre Acapulco y Oaxaca, por lo que continuarán las gestiones con Mexicana de Aviación para concretar una ruta directa entre ambos destinos.

“Estamos convencidos de que una mayor conectividad permitirá incrementar el flujo de visitantes, generar nuevas oportunidades de negocio y consolidar una alianza turística de largo plazo entre Acapulco y Oaxaca”, señaló.

El funcionario agregó que Oaxaca representa una puerta estratégica hacia el mercado europeo, gracias a la creciente conectividad internacional que registra ese destino, por lo que este acercamiento abrirá nuevas oportunidades para que turistas provenientes de Europa conozcan también la oferta turística de Acapulco.

Con esta Carta de Amistad, ambas ciudades refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar el desarrollo turístico, promover su riqueza cultural y fortalecer el posicionamiento de México como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

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FGR