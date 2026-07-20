Chetumal estrena pista atlética internacional; impulsa deporte en Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo, eleva su perfil deportivo con la inauguración de la primera pista de atletismo en la península que cuenta con certificación internacional; este nuevo espacio en la Unidad Deportiva Bicentenario abre las puertas a atletas locales para entrenar bajo estándares globales, posicionando a la capital del estado como un referente en el alto rendimiento.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el magno evento, destacando que esta infraestructura es un paso fundamental para que Chetumal recobre su brillo y esplendor en el ámbito deportivo; la obra no solo mejora las condiciones de entrenamiento, sino que también inspira a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños atléticos.

🏃🏻‍♀️🏃🏻 ¡Hoy #Chetumal hace historia!

🙌🏽 Inauguramos la primera pista de atletismo con certificación internacional de toda la Península, un sueño que hoy es realidad, para que nuestras y nuestros atletas tengan espacios de primer nivel donde entrenar, crecer y cumplir sus metas.… pic.twitter.com/umxNEKZcaT — Mara Lezama (@MaraLezama) July 21, 2026

Destacan calidad de la pista atlética internacional

La calidad de la pista es comparable con las utilizadas en eventos de talla mundial, pues fue instalada por la misma empresa que equipó los Juegos Olímpicos de París 2024; esto garantiza que los atletas quintanarroenses y de todo México puedan prepararse en instalaciones de primer nivel, esenciales para competir internacionalmente.

La gobernadora Lezama Espinosa subrayó la visión detrás del proyecto: “Esta infraestructura es clave para que Quintana Roo se convierta en un referente nacional en el deporte de alto rendimiento, brindando oportunidades sin precedentes a nuestros talentos y consolidando nuestra entidad como un polo de desarrollo atlético".

La materialización de esta obra fue posible gracias a una colaboración estratégica entre el Gobierno del Estado, la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ) y el sector empresarial; diversas empresarias y empresarios se sumaron a la iniciativa, demostrando el compromiso conjunto con el fomento deportivo.

Este proyecto se enmarca dentro del programa federal del Estímulo Fiscal al Deporte, un mecanismo que permite a las empresas invertir en infraestructura y proyectos deportivos a cambio de beneficios fiscales; dicho esquema ha sido crucial para impulsar el desarrollo atlético en diversas regiones del país, facilitando la creación de espacios dignos y de calidad.

La pista certificada no solo beneficiará a los atletas de alto rendimiento, sino que también servirá como un catalizador para la promoción de la actividad física y la salud entre la población general de Chetumal y sus alrededores; la accesibilidad a instalaciones de este calibre es vital para fomentar una cultura deportiva.

Durante la inauguración, se corrió la primera competencia de 100 metros en la nueva pista, un momento simbólico que marcó el inicio de una nueva era para el atletismo en la región; este evento inaugural reafirma el compromiso de la administración estatal con el bienestar y el desarrollo integral de sus ciudadanos a través del deporte.

Con esta inversión en infraestructura deportiva, Quintana Roo no solo fortalece su posición como un destino turístico de clase mundial, sino que también se proyecta como un semillero de talentos deportivos, capaces de representar a México en las más altas esferas del atletismo internacional.

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JVR