Presidenta destaca reducción de 85% de homicidios en QRoo

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en Tulum, Quintana Roo, que la entidad es una de las que más ha reducido los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto en el país, al destacar que los resultados son producto de la coordinación entre el Gobierno de México, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la administración estatal.

Durante la conferencia de prensa, encabezada por la mandataria, integrantes de su Gabinete de Seguridad y la gobernadora de la entidad, Mara Lezama, presentaron un balance de la estrategia de seguridad implementada en la demarcación y dieron a conocer los principales indicadores que muestran una disminución sostenida de la violencia.

El Dato: Mara Lezama destacó que, además de las detenciones locales, el reporte de la SSPC informa la captura en Cancún de seis personas que tenían ficha roja de la Interpol.

“Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido”, afirmó Sheinbaum, quien reconoció el trabajo coordinado entre las autoridades federales y estatales.

“Es gracias al trabajo de la gobernadora, la coordinación del Gabinete de Seguridad y, por supuesto, de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina”, agregó.

68 por ciento de habitantes se preocupa por la seguridad: Inegi

Por su parte, la gobernadora destacó que el fortalecimiento de la seguridad ha sido posible gracias a la disciplina financiera de su administración y a una mayor inversión pública en ese rubro: “La honestidad da resultados. Nos permite pagar menos intereses de la deuda y tener más recursos para invertir en las necesidades del pueblo, con una inversión histórica en materia de seguridad”.

Mara Lezama afirmó que Quintana Roo mantiene una estrategia permanente para fortalecer la infraestructura, el equipamiento y las acciones de prevención.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en el estado disminuyó 85 por ciento, al pasar de dos asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026.

“Este junio que acaba de concluir es el más bajo de los últimos 12 años”, señaló la funcionaria federal al presentar las estadísticas. Precisó, además que, comparado con junio de 2025, la reducción fue de 57 por ciento, mientras que en el acumulado del primer semestre de 2026 los homicidios dolosos disminuyeron 60 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en el nivel más bajo desde 2017.

La presidenta, al encabezar la conferencia, ayer. ı Foto: Especial

Figueroa Franco resaltó además que Tulum acumula dos meses consecutivos sin registrar homicidios, correspondientes a mayo y junio, y que al momento de la presentación del informe tampoco se había registrado ningún caso durante julio.

La funcionaria añadió que los delitos de alto impacto también mantienen una tendencia descendente en la entidad. Explicó que, después de alcanzar su punto más alto en 2019, estos ilícitos registraron una reducción de 15 por ciento entre 2025 y 2026. Informó que el robo de vehículo disminuyó 19 por ciento, por lo que 2026 perfila ser el año con el menor promedio diario de ese delito en la última década.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 fueron detenidas tres mil 800 personas por delitos de alto impacto en Quintana Roo, además del aseguramiento de 6.6 toneladas de droga, 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos y mil 300 cargadores. El funcionario también destacó el desmantelamiento de un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de metanfetaminas en la entidad.

Dan certeza sobre la vivienda en el Caribe

| Por Tania Gómez |

En Playa del Carmen, Quintana Roo, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de escrituras a familias de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde afirmó que su gobierno busca brindar certeza jurídica a un millón de familias en todo el país y sostuvo que el acceso a la vivienda y a la propiedad debe ser un derecho y no un instrumento de condicionamiento político.

Durante el evento, la mandataria destacó que muchas de las familias beneficiadas esperaron durante más de dos y hasta tres décadas para obtener el documento que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas y señaló que la regularización fue posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama.

Recordó que el programa de regularización de viviendas fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su administración le dará continuidad: “Nuestra meta es, al menos, un millón de familias que tengan la certeza jurídica de su propiedad y, obviamente, la Colosio no se podía quedar atrás”.

La Presidenta aseguró que, a diferencia de administraciones anteriores, las escrituras ya no son utilizadas con fines electorales. También defendió los programas sociales impulsados por su gobierno al señalar que representan derechos para la población y no beneficios condicionados.

En materia de vivienda, informó que su administración ha reducido o condonado alrededor de cinco millones de créditos del Infonavit y del Fovissste que calificó como “abusivos”, además de impulsar el programa Vivienda para el Bienestar.

La Presidenta indicó que, como parte de las 53 mil viviendas para el Bienestar que se construyen en Quintana Roo, las personas con empleo formal y que no cuenten con una casa podrán acceder a créditos con requisitos simplificados, al priorizar a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.

CSP va a la final del Mundial por invitación de Donald Trump

| Por Tania Gómez |

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que asistirá este domingo a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, en la que las selecciones de Argentina y España disputarán el título en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, Estados Unidos, tras recibir una invitación directa del presidente estadounidense Donald Trump.

Al concluir un evento en Playa del Carmen, Quintana Roo, la mandataria fue entrevistada por representantes de los medios de comunicación, ante quienes explicó que aceptó la invitación del mandatario estadounidense para acudir al encuentro deportivo.

“Es una invitación del presidente Trump”, respondió Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre su viaje a Estados Unidos, al tiempo que reiteró que se trata de una invitación personal del presidente estadounidense.

La titular del Ejecutivo federal señaló que decidió asistir debido al carácter directo de la invitación.

La asistencia a la final del Mundial de Futbol está pronosticada en 80 mil personas, dentro del estadio abierto de MetLife Stadium, sede de los Giant y Jets de la NFL. ı Foto: Especial

Asimismo, informó que a la final también acudirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y adelantó que este sábado difundirá un mensaje para explicar con mayor detalle los motivos y el desarrollo de su viaje.

“Va a estar también el primer ministro Carney y mañana voy a grabar un mensaje con más detalle para todas y todos”, indicó.

Sheinbaum agregó que el viaje ya está organizado y que regresará a México para retomar sus actividades el lunes. “Ya apartamos los boletos. El lunes en la mañana ya estaremos aquí. Mañana grabamos un mensaje para informarles más detalles”, comentó.

La final del Mundial enfrentará a Argentina y España en el partido que definirá al campeón de la Copa del Mundo 2026, torneo que por primera vez es organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La asistencia de la Presidenta se dará en un contexto de intensa relación bilateral entre México y EU, marcada por temas como seguridad, migración y comercio.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha informado si Claudia Sheinbaum sostendrá alguna reunión oficial con el presidente Donald Trump.

México descarta ir a cumbre de EU contra la izquierda

| Por Tania Gómez |

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México decidió no asistir a la cumbre convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el denominado “terrorismo político de extrema izquierda”, al considerar que se trató de un encuentro con un enfoque político y no de cooperación en materia de seguridad.

El encuentro, encabezado por Marco Rubio, reunió a representantes de distintos países para discutir lo que el gobierno estadounidense ha denominado amenazas derivadas del “terrorismo político de extrema izquierda”.

El Tip: funcionarios de diversas naciones discutieron estrategias transnacionales, la desarticulación financiera de redes de izquierda y nuevas restricciones de visado.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia matutina, en Tulum, Quintana Roo,

México recibió una invitación para participar, pero optó por declinar al considerar que el planteamiento del foro no era compatible con los principios de su política exterior.

Claudia Sheinbaum explicó que la invitación fue dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tras analizar el contenido del evento se determinó no acudir.

61 países participaron en la cumbre estadounidense

“Hubo una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en este caso, dado que era un tema, desde nuestra perspectiva, más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir”, afirmó.

Reunión Ministerial organizada por Estados Unidos para abordar el “terrorismo de extrema izquierda”, ayer. ı Foto: Especial

Sheinbaum Pardo precisó que México sí participa en otros foros internacionales cuando estos abordan temas de seguridad o cooperación, incluso como observador, pero sostuvo que en este caso “por el nombre del evento, consideramos que no era prudente asistir”.

Al ser cuestionada sobre la postura del gobierno estadounidense, que ha planteado la existencia de un “terrorismo político de extrema izquierda” en diversos países, la presidenta respondió que cada nación tiene sus propias razones, pero dejó clara la posición de México.

“Ellos tienen sus razones. Nosotros consideramos que los temas políticos no tienen por qué convertirse en tema de seguridad, a menos que haya un delito que perseguir, como en este caso que se presentó en Baja California”,

Presentan plan Tulum para impulsar llegada de turismo

| Por Víctor Valencia |

La secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, presentó los resultados del plan estratégico para Tulum para incentivar la llegada de más visitantes, entre los que se encuentra la entrada gratuita al Parque Jaguar y la disminución de tarifas a zonas arqueológicas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante su participación en la conferencia matutina desde Quintana Roo, la titular de la Sectur compartió que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue realizada una reunión con el sector turístico de Tulum, la cual derivó en 10 puntos para mayor atracción de viajeros tanto nacionales como extranjeros.

Entre estos resultados está la entrada sin costo al Parque Jaguar para visitantes nacionales, así como el establecimiento de una red de movilidad eléctrica dentro del sitio para facilitar el transporte de los usuarios.

También fue acordada la disminución a 80 pesos para turistas mexicanos a sitios resguardados por el INAH y de 256 pesos para extranjeros, aunque resaltó que los domingos hay acceso gratuito para connacionales.

LA SECRETARIA de Turismo (izq.), Josefina Rodríguez, ayer ı Foto: Especial

Rodríguez Zamora señaló que será implementado un modelo de atención y cuidado hacia los turistas, que estará a cargo de elementos de la Guardia Nacional, así como un Plan de Profesionalización y Certificación para Prestadores de Servicios, para que el diálogo hacia el turista incremente en calidad y “nuestros visitantes y regresen una, dos y tres veces más”, refirió Rodríguez Zamora.

Y detalló que otro de los puntos que serán atendidos, resultado de escuchar las demandas de la población, es la construcción de un estacionamiento en el acceso sur del Parque Jaguar, para un mayor acercamiento hacia el acceso a playas y evitar traslados prolongados a pie por parte de las familias visitantes.

Además, fue acordado un Plan de Ordenamiento y Mejoras de Servicios Públicos para el pueblo de Tulum, que irá acompañado de un nuevo sistema de movilidad pública para habitantes de la ciudad costeña, “el cual cambiará la movilidad y la vida, y la experiencia, no sólo de los visitantes nacionales e internacionales, sino para nuestra gente”, comentó la secretaria de Turismo.

Para dar seguimiento constante y permanente a la riqueza cultural de la población de esta zona de la Península de Yucatán, quedó prevista una campaña de promoción hacia los productos turísticos que ofrece Tulum, sumado a su amplia gama de gastronomía que tiene para ofertar.

“Y lo más importante también es un Programa Integral para la Atracción de Nuevas Rutas Aéreas y el impulso a la conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum, y pueda ser un acceso viable en el tema del costo y, sobre todo, el que podemos seguir conectando a Tulum con el mundo entero”, culminó la secretaria de Turismo.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que, durante el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue erigido un parque para proteger y mejorar la experiencia del sitio arqueológico de Tulum.

Sin embargo, tras el acceso gratuito a las playas continúa el cobro de transporte para salvar los casi cuatro kilómetros para llegar al sitio arqueológico, además que en el ingreso tradicional hay un muro que evita un acceso directo, para lo cual, instruyó a ingenieros militares para construir un entrada que permita el acceso director en favor del turismo y la población local.