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Mañanera de Sheinbaum: 17 de julio del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Tulum, en Quintana Roo

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este viernes 17 de julio de 2026, desde Tulum, en Quintana Roo, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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