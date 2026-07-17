Van 20 mil mdp para sanear ríos contaminados

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que durante su sexenio se invertirán 20 mil millones de pesos —dos mil 500 millones se han destinado entre 2025 y 2026— para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, con el desarrollo de 93 proyectos en beneficio de 25 millones de personas de 10 estados.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detalló que el río Lerma-Santiago constituye mil 360 kilómetros y beneficia a 21.4 millones de habitantes del Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit; el río Tula tiene 191 kilómetros, para 0.8 millones del Estado de México e Hidalgo; y el río Atoyac, de 162 kilómetros, a 3.7 millones de Tlaxcala y Puebla.

Comentó que estos tres ríos son parte de la “deuda histórica” y detalló que se han detectado tres mil 202 descargas domésticas o industriales contaminantes, 479 tiraderos clandestinos y 460 industrias potencialmente contaminantes prioritarias. Asimismo, se identificó que 22 por ciento del suelo está en riesgo de deforestaciones y se han restaurado 11 áreas naturales protegidas.

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Puntualizó que los trabajos de saneamiento y restauración contemplan cuatro metas: Mejorar la calidad del agua. Se implementarán 10 nuevas plantas de tratamiento, se rehabilitan, amplían y optimizan 23 más, se colocan colectores en 94 kilómetros, se han realizado 280 inspecciones con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de que se han instalado ocho estaciones automáticas de monitoreo.

Restauración de ecosistemas. Se han rehabilitado 24 kilómetros de área revegetada y 14 de saneamiento forestal; se han instalado cuatro trampas de basura flotante, reforestado cuatro mil 639 hectáreas y destinado 700 mil a la conservación. Asimismo, ocho mil 243 hectáreas han sido intervenidas en siete áreas naturales y se restauran cuatro áreas fundamentales.

Acciones para prevenir inundaciones. Obras de azolve en 41 kilómetros, estabilización de taludes en 24.1 kilómetros, se instalan 28 estaciones de monitoreo, se han recuperado 253 kilómetros de zona federal en los ríos y optimización de la operación de drenaje y presas.

Reconectar a la población con los ríos. Construir nueve parques; han participado más de 40 mil personas en las jornadas de limpieza en las que se han recolectado cuatro mil 667 toneladas de basura.

Efraín Morales, director de la Conagua, incorporó al plan de saneamiento de los afluentes más contaminados del país al Río Nogales, donde se construirán dos plantas de tratamiento, se hará una relocalización de colectores y se habilitará un cárcamo de bombeo.

En cuanto a los demás proyectos de saneamientos, comentó que el avance en la primera etapa para el Río Atoyac es de 85 por ciento; para el Tula, de 62 por ciento, y para el Lerma Santiago, de 90 por ciento.

Como parte del proyecto Acapulco se transforma contigo, explicó que continúan las labores en los ríos de este municipio guerrerense, en donde además se construyen obras de protección en las zonas que resultaron afectadas por los huracanes de años pasados.

Otras acciones de restauración a afluentes se llevan a cabo en Tijuana, donde hay ocho proyectos en marcha para reconstruir la red de colectores y evitar que más descargas contaminantes lleguen al río, a lo cual se suman plantas de bombeo y un sistema de alejamiento que también permitirá la recuperación de los sistemas Arturo Herrera y La Morita.

Para el siguiente año se tiene previsto el inicio de otros cinco proyectos en esta misma zona, con lo que se espera una recuperación que no sólo beneficiará a México, sino también del otro lado de la frontera. Efraín Morales confirmó que en breve iniciará el saneamiento del río Sonora, donde ya hay sistemas de desinfección y de potabilización para ayudar en las comunidades ribereñas.