Monreal llama a frenar la confrontación en BC

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara baja

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su antecesor, Jaime Bonilla, a detener la confrontación pública, al advertir que las diferencias entre integrantes del movimiento afectan la confianza ciudadana y la unidad rumbo al proceso electoral de 2027.

Ante ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) calificó como “lamentable” que las diferencias entre actores políticos de la coalición se ventilen públicamente.

“Es una mala actitud que los políticos pertenecientes a un movimiento tiendan a expresar sus diferencias de manera pública; es lamentable porque afecta al movimiento y a la confianza del pueblo de México”, afirmó.

El Dato: la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, recomendó que la mandataria pida licencia para que se someta a una investigación por la FGR.

El legislador llamó a ambas partes a privilegiar el diálogo y la prudencia, “a que no sigamos afectando más al movimiento”, expresó, al sostener que el diferendo no debe poner en riesgo la unidad de Morena y sus aliados en Baja California, y manifestó su respaldo a Marina del Pilar y aseguró que comprende el momento que enfrenta: “Le envío mi solidaridad a ella como mujer y como gobernadora. Ha sido muy cuestionada y atacada”.

Al mismo tiempo, señaló que también tiene una buena opinión de Jaime Bonilla y confió en que ambos actuarán con madurez para resolver sus diferencias. Descartó que exista un “fuego amigo” entre Morena y el PT por la disputa en la entidad y sostuvo que se trata de “un diferendo personal (que) no pone en riesgo el que vayamos juntos en el proceso del 2027”.

Ayer se difundieron dos nuevos audios atribuidos a la mandataria, en los que presuntamente Ávila Olmeda negocia con intermediarios estadounidenses, presuntos contactos del FBI y otras autoridades, una reunión relacionada con la cancelación de su visa, primero en Panamá y también la posibilidad de que sea en Tijuana.

Sobre ello, Monreal consideró previsible que continúen apareciendo más grabaciones, al señalar que, si en algún momento la gobernadora fue grabada, es posible que existan más conversaciones registradas: “Si la grabaron una vez, seguramente eso lo hacían de manera permanente y habrá otros audios”.

Respecto a la preocupación expresada por Marina del Pilar en una de las conversaciones difundidas, el coordinador de Morena afirmó que es natural que enfrente inquietud ante la presión política y mediática que ha vivido en los últimos meses, por lo que reiteró su respaldo a la mandataria: “Debe de estarlo, porque es una mujer como cualquier ser humano”.

Monreal Ávila evitó pronunciarse sobre el contenido de las grabaciones y señaló que serán las instancias correspondientes las que determinen su autenticidad y el alcance que puedan tener. No obstante, insistió en que el conflicto no debe profundizar las divisiones al interior del movimiento.

Asimismo, confió en que la situación pueda resolverse mediante el diálogo y por las vías institucionales, al considerar que la controversia en torno a la gobernadora no debe afectar la cohesión de Morena y sus aliados de cara al proceso electoral de 2027.

Marina del Pilar revira a Bonilla: tiene mi número

| Por Tania Gómez |

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rechazó los señalamientos realizados por su antecesor, Jaime Bonilla, y puso en duda la credibilidad del exmandatario, luego de que éste negara haberla contactado para realizar gestiones relacionadas con su visa estadounidense.

La mandataria estatal ironizó sobre la versión de Bonilla, quien aseguró que ni siquiera contaba con su número telefónico, y sostuvo que, por los cargos que ambos ocuparon en el pasado, resulta poco creíble esa afirmación.

El Tip: bonilla actualmente está en el PT; en 2027 se renovará la gubernatura y ambos partidos esperan ir en alianza.

“Dice que no tiene mi teléfono, imagínate, ¿ustedes creen? Fue gobernador, yo presidenta municipal, eso está muy fácil. Yo deseo que Dios lo bendiga, como siempre”, expresó.

Aunque evitó responder de manera puntual a las nuevas acusaciones lanzadas por Bonilla, Ávila Olmeda insistió en que su gobierno está concentrado en los resultados de su administración. Afirmó que Baja California registra avances en reducción de la pobreza, captación de inversión extranjera, generación de empleos y ejecución de obras públicas, además de impulsar proyectos como una planta desaladora y programas alimentarios dirigidos a estudiantes.

“Nosotros seguimos trabajando, aquí estamos. Baja California es el estado que más ha disminuido la pobreza a nivel nacional, estamos dentro del top nacional en inversión extranjera directa, con más generación de empleos, estamos invirtiendo como nunca antes en obra pública e infraestructura”, sostuvo.

La gobernadora resumió su postura frente a las críticas con la frase: “Trabajo mata grilla”, y aseguró que continuará gobernando “de frente al pueblo” y “con la cabeza en alto”.

En su respuesta también cuestionó la credibilidad de Bonilla al recordar polémicas pasadas relacionadas con su trayectoria académica: “Ya conocemos, desde decir que es ingeniero de la UNAM, donde la mismísima UNAM tuvo que salir a decir que es una total mentira, entre muchas otras más que ya sabemos”.

Ávila afirmó que las investigaciones deben aplicarse sin excepciones y concluyó con una advertencia dirigida a quien incurra en irregularidades: “El que la hace la paga”.