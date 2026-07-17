Oposición cierra filas con el exmandatario

El PAN y Somos México respaldaron a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, tras su detención por una investigación federal sobre presunto contrabando de combustible. Mientras el primero exigió respeto al debido proceso, el segundo reclamó su liberación inmediata y calificó el arresto como un “inaudito atropello”.

En un pronunciamiento, el blaquiazul sostuvo que la ley debe aplicarse sin cancelar las garantías constitucionales y se dijo confiado de que el exmandatario aclarará los cargos. “Ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano”.

El dato: la excandidata presidencial del PT e integrante de Somos MX, Cecilia Soto, dijo que la intención de la captura es “poner la cuenta pareja” con los gobernadores de Morena.

Añadió que las instituciones de procuración de justicia deben conducir el procedimiento con imparcialidad, transparencia y sin motivaciones partidistas, y que la legalidad exige el mismo trato, sin importar nombres, cargos públicos o afiliaciones. Sin embargo, contrastó la actuación contra el exmandatario con los señalamientos a Rubén Rocha y Marina del Pilar Ávila. Según el PAN, las autoridades respondieron de forma inmediata en el expediente de Ruffo, pero no han procedido de igual manera frente a esos casos.

“No nos crean tan tontos. Sabemos perfectamente que esto es algo orquestado por el Gobierno de la 4T como distractor para que dejemos de hablar de las acusaciones delicadísimas que están sucediendo justamente en el estado de Baja California”, añadió el líder del partido, Jorge Romero, en un videomensaje.

SE PRONUNCIAN ı Foto: Especial

Por su parte, Somos México acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de ejecutar una detención “arbitraria e ilegal” contra un “prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano”, quien actualmente integra el Consejo Consultivo del nuevo partido político.

Afirmó que el exmandatario ya había explicado su relación con la empresa señalada. Según su versión, la firma cuenta con el aval del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Energía.

De acuerdo con Somos México, la operación depende de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), responsable de certificar el producto que ingresa al país: “Ruffo Appel lo ha dicho públicamente, la ANAM es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol”.

Somos México también vinculó la captura de Ruffo con las denuncias contra el gobernador con licencia de Sinaloa y la describió como una “cortina de humo”.

“La detención de Ernesto Ruffo es una infamia absoluta. Es evidentemente un acto que pretende desviar la atención de la opinión pública y ocultar el escándalo de la gobernadora Marina del Pilar y del de Sinaloa Rubén Rocha Moya. Exigimos su inmediata liberación. Es sin duda un un preso político. ¡Qué terrible retroceso democrático vive nuestro país!”, expresó en redes sociales el dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo.

Por su parte, el senador morenista y exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, se dijo sorprendido por la captura y confió en que se aplique la justicia.

“Me sorprende enormemente la detención de @RuffoAppel, de quien —discrepancias aparte—, siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien. No conozco la causa que lo imputa, ni siquiera sabía de una investigación en su contra. No podría pronunciarme sobre su culpabilidad o inocencia”, refirió.