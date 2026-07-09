Marco Rubio incluiría a México en ofensiva contra grupos antifascistas: WP

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos

México aparece dentro de la nueva ruta diplomática impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para colocar el “terrorismo de extrema izquierda” en la agenda de seguridad internacional de Washington. La convocatoria, revelada por The Washington Post, prevé una reunión ministerial la próxima semana con representantes de más de 60 países.

La iniciativa apunta a lo que la administración de Donald Trump define como “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. El enfoque causó inquietud entre funcionarios estadounidenses, gobiernos europeos y especialistas que no observan esa amenaza bajo los mismos términos.

Documentos revisados por el diario señalan que la lista de invitados incluyó a la mayoría de los países europeos, a naciones latinoamericanas de mayor peso y a varios Estados asiáticos, entre ellos India, Indonesia y Singapur. El Departamento de Estado no explicó el criterio usado para integrar esa relación.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ı Foto: AP

Washington también pidió información a más de 20 embajadas sobre grupos extremistas de izquierda. Esa solicitud llegó a representaciones diplomáticas ubicadas en países como Argentina, México, Italia y Albania, según personas familiarizadas con el proceso citadas por The Washington Post.

El interés en México no aparece ligado a un caso específico dentro del reporte, sino a una búsqueda más amplia de datos sobre posibles vínculos transnacionales. Para el gobierno estadounidense, la reunión abre una vía de cooperación en intercambio de inteligencia y aplicación de la ley.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, defendió el encuentro bajo el argumento de que la violencia de extrema izquierda representa “una amenaza antigua que reaparece con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”.

También sostuvo que cada designación o programa de asistencia puede fortalecer medidas “en casa y en el extranjero”.

Especialistas y funcionarios consultados por el diario ven otro riesgo. La preocupación principal apunta al posible uso de herramientas antiterroristas contra activistas dentro de Estados Unidos, en especial si Washington intenta asociar a personas con grupos extranjeros para justificar vigilancia u otras medidas de investigación.

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MSL