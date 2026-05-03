Marco Rubio se reunirá con el papa León XIV para ‘descongelar’ la tensa relación

El secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio se reunirá con autoridades del Vaticano y de Italia en Roma para poder tratar de mejorar o “descongelar” la relación que existe entre el gobierno estadounidense y el papa León XIV.

Luego de que existiera un intercambio de comentarios entre León XIV y el gobierno de Estados Unidos por las críticas que el pontífice estadounidense ha realizado sobre algunas decisiones que ha tomado Donald Trump, la relación entre estos se ha visto tensa.

El pontífice ha señalado las decisiones del presidente estadounidense sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán como un “delirio de omnipotencia”, mientras que Donald Trump lo ha calificado como alguien “débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior.”

Esto ha generado una serie de respuestas entre León XIV, quien ha asegurado que no tiene miedo por alzar la voz para “proclamar el mensaje del Evangelio”; y Donald Trump, quien señala que “no nos gusta un Papa que diga que está bien tener un arma nuclear.”

Donald Trump revisará plan de paz de Irán ı Foto: The New York Times vía AP

Reunión de Marco Rubio en el Vaticano

De acuerdo con medios estadounidenses, Marco Rubio tendrá un viaje a Roma para poder tener una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y con Antonio Tajani, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, entre el jueves y viernes de esta semana.

Pese a que; según la información otorgada por una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores a medios estadounidenses, Rubio solicitó reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni, dicha solicitud no ha sido concretada.

La visita de Marco Rubio a Roma fue anunciado por medio de una carta del embajador de Estados Unidos en Roma; Tilman Fertitta, dirigida al gobierno Italiano, con la intención de mejorar la relación entre ambos países.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni ha calificado como “inaceptables” los comentarios que el presidente estadounidense ha dirigido hacia el papa León XIV, haciendo notar la tensión y distancia entre ambos gobiernos.

Mientras que Donald Trump ha señalado a Meloni por no brindar el apoyo necesario a Estados Unidos, por lo que incluso dijo que retirará las tropas que tienen en España e Italia: “Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible”, dijo.

Luego de que el Pentágono anunciara que retirarán 5 mil soldados estadounidenses de Alemania luego de las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz; con esta visita se pretende “descongelar” la relación que existe entre Estados Unidos y el Vaticano e Italia.

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