Papa León XIV desestima choque con Trump: ‘No me interesa debatir con él’

Papa León XIV (izq.) asegura que no le interesa "en absoluto" debatir con el presidente de EU, Donald Trump (der.).

El papa León XIV desestimó el cruce de declaraciones que ha sostenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que no le interesa “en absoluto” debatir con él.

A bordo del avión papal rumbo a Angola, en la tercera parada de su gira por África, el sumo pontífice acusó que la diferencia con Trump es resultado de malentendidos y reportes tendenciosos de la prensa.

Papa León XIV, en Camerún, durante su gira por África. ı Foto: Reuters

“Gran parte de lo que se ha escrito ha sido más comentario sobre comentario. Ha habido una cierta narrativa que no ha sido exacta en todos sus aspectos”, dijo León XIV.

TE RECOMENDAMOS: Trump dice que hay acuerdo para llevarse uranio Irán reabre Ormuz y Trump afirma que se llevará Uranio

Por lo anterior, enfatizó que, por su parte, no le interesa “en absoluto” mantener una pelea con el mandatario estadounidense.

“Se interpretó como si estuviera tratando de debatir… Lo cual no me interesa en absoluto. No me interesa en absoluto debatir con el presidente”, abundó el líder católico.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Las declaraciones de León XIV intentan poner punto final a un intercambio de señalamientos que ha ocurrido entre él y Donald Trump, debido a diferencias entre su percepción de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Desde su llegada al Vaticano, León XIV ha criticado fuertemente la permanencia de la guerra en el mundo, y ha urgido a buscar la paz, en favor de los ciudadanos afectados que han visto sus vidas afectadas.

Aunque ha evitado mencionar específicamente un conflicto, las declaraciones han ocurrido en el marco de conflictos como el de Estados Unidos e Israel contra Irán o el de Rusia contra Ucrania.

Donald Trump, presidente de EU. ı Foto: Reuters.

Al respecto, el presidente Donald Trump acusó a León XIV de ser “DÉBIL en materia de delincuencia y terrible en política exterior”, como lo escribió en su red social Truth el pasado 12 de abril.

En respuesta, León XIV aseguró que no tiene “miedo” y que seguirá alzando la voz en favor de los valores que promueve el Evangelio. Remarcó que sus declaraciones no son de carácter “político”, por lo que no hay motivo para iniciar una diferencia con Trump.

Ayer, León XIV aseguró que el planeta está siendo “devastado por un puñado de tiranos” y urgió a un “cambio decisivo” frente a la violencia global.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am