Papa León XIV arremete contra líderes globales por las guerras

El Papa León XIV celebra una misa por la paz y la justicia en Camerún, ayer.

El Papa León XIV lanzó una de sus críticas más contundentes contra los líderes mundiales al afirmar que el planeta es “devastado por un puñado de tiranos”, durante su visita a Camerún, de gira por África.

El pontífice cuestionó el gasto de miles de millones de dólares en guerras, mientras, señaló, los recursos destinados a salud, educación y reconstrucción permanecen ausentes. Advirtió que los dirigentes ignoran el impacto humano de los conflictos y urgió a un “cambio de rumbo decisivo” frente a la violencia global.

“Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir”, expresó. Además, criticó que se destinen enormes recursos a la devastación, mientras las necesidades básicas de la población quedan relegadas.

En su mensaje, también arremetió contra los líderes que utilizan argumentos religiosos para justificar conflictos armados. “¡Ay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político!”, afirmó, al advertir que esta práctica arrastra lo sagrado “a la oscuridad y la inmundicia”.

El Papa sostuvo que este fenómeno representa “un mundo al revés” y una explotación de la creación que debe ser denunciada. En semanas recientes, señaló que Dios rechaza las oraciones de quienes tienen “las manos llenas de sangre”, en declaraciones interpretadas como críticas a funcionarios que apelan al lenguaje religioso para respaldar acciones militares.

El mensaje del pontífice se produce tras días de tensión internacional derivados de su postura contra la guerra en Irán, conflicto en el que ha mantenido una línea crítica frente a las acciones militares impulsadas por Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su derecho a disentir del líder de la Iglesia católica y elevó el tono de sus declaraciones.

“No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el Papa pueda decir lo que quiera, y quiero que diga lo que quiera, pero puedo estar en desacuerdo con él”, declaró antes de viajar a Las Vegas. El magnate sostuvo que León se equivoca en su postura respecto a Irán.

“El Papa dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear”, afirmó. Argumentó que su posición responde a la gravedad del contexto internacional y a la violencia registrada en ese país.

“Irán ha matado a más de 42 mil personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que éste es el mundo real. Es un mundo cruel”, añadió.

El republicano también insistió en destacar la supuesta simpatía de Louis Prevost, hermano del Papa, hacia el movimiento MAGA.