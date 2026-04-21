A partir del 3 de mayo

Ecuador impone toque de queda contra crimen

La medida se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00 horas y se mantendrá vigente hasta el 18 de mayo

Un miembro de las fuerzas armadas registra a un hombre, el 27 de octubre de 2025.
Un miembro de las fuerzas armadas registra a un hombre, el 27 de octubre de 2025. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que a partir del 3 de mayo entrará en vigor un toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios, como parte de una estrategia para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

La medida se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00 horas y se mantendrá vigente hasta el 18 de mayo. Entre las provincias incluidas está Pichincha, donde se ubica Quito, además de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde ya se implementó una restricción similar en marzo.

También abarcará Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, éstas últimas fronterizas con Colombia, así como los municipios de La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

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El objetivo es proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado.

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