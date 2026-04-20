Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 20 de abril 2026?

Después de la eliminación de Karol Rojas, los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar y en el que todos quieren estar por sus comodidades.

Sin embargo, solo una de las escuadras podrá obtener el beneficio y tendrán que salir a dejar su mejor esfuerzo en los circuitos, pero como cada lunes habrá una competencia previa a la estelar.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, cabe recordar que los spoilers de esta temporada no hay sido muy certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio para conocer al verdadero ganador.

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¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos perdieron a una de sus integrantes Karol Rojas, quien no logró superar la prueba de eliminación y se despidió de su equipo rojo, sin embargo, parece que esto será benéfico para los participantes de la escuadra escarlata, lo que podría ayudarlos a mejorar en la semana y a obtener más victorias con respecto a los días anteriores.

Pero esto también impactará en los estados de ánimo de los deportistas sobre todo en Benjamín y en Mati Álvarez, ya que ellos eran muy cercanos a Karol, por lo que su partida les dejará un vacío en los próximos días, de hecho Benjamín dice que ya la extraña y no han pasado ni 24 horas de que se fue.

Por otra parte, se dice que Paulette estará sufriendo una lesión en los próximos episodios, lo que pone en alerta a los fans, ya que no la quieren ver partir, pues la temporada anterior se fue porque se le rompió la nariz y necesitaba cirugía urgente, cuando ella estaba en su mejor momento y se tenía previsto que ella fuera una de las finalistas favoritas.

Los seguidores del programa no quieren repetir la historia nuevamente.