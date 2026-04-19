Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 19 de abril 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado de la competencia, luego de una semana de espera y ahora no hay nadie que detenga la eliminación.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar, los participantes del programa van a jugar por una de las supervivencias, la última para definir quiénes van al duelo de eliminación.

¿Quién es el eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Karol Rojas, integrante del equipo rojo, quien al parecer no logró superar la prueba y tendría que abandonar la competencia a unas semanas de entrar a la fase final del programa.

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Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

La semana pasada no hubo eliminación porque los deportistas compitieron por los increíbles premios de los autos nuevos, los cuales ganaron Evelyn y Adrián Leo del equipo azul.

Sin embargo, sí se jugaron supervivencias, pero no quedaron completas, por lo que este domingo todavía hay una por llevarse a cabo.

De las rojas con menos rendimiento son Jazmín Hernández, Karol Rojas y Paulette, sin embargo, desde la última actualización Rosique indicó que en caso de que todas las supervivencias las ganara el mismo equipo solo se enfrentarían los dos atletas con el rendimiento más bajo del equipo.

Sin embargo, en caso de que la supervivencia de hoy la ganen los rojos una azul tendría que ir al duelo de eliminación y sería Valery Carranza.

Los rojos quieren desmantelar a los azules para que el mayor número de atletas del equipo escarlata entre a la final, sin embargo, los azules se fortalecen mientras queden menos ya que les da más oportunidad de practicar sus tiros.