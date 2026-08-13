Murió Consuelo Chelo Rodríguez, actriz hispano-venezolana recordada por su participación en producciones como La Usurpadora y Rafaela.

La noticia fue confirmada el 12 de agosto por el periodista de espectáculos Simón Villamizar, quien informó que la artista falleció en la ciudad de Caracas. Su partida ha generado múltiples homenajes y mensajes de reconocimiento por parte de colegas y seguidores, quienes la recuerdan por su talento y belleza.

¿De qué murió Chelo Rodríguez, actriz de La Usurpadora, y qué edad tenía?

La actriz y modelo Chelo Rodríguez falleció a los 84 años. Aunque la causa oficial de su muerte no ha sido revelada, medios venezolanos como Noticiero Venevisión señalaron que la actriz “estuvo luchando contra el cáncer”.

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En marzo de 2026, la actriz de La Usurpadora compartió en redes sociales que había concluido un ciclo de 33 radioterapias y se mostró optimista frente a su tratamiento.

Además, portales como Meridiano reportaron que también padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta la fuerza muscular y la coordinación, complicando actividades cotidianas como caminar o deglutir.

Chelo Rodríguez, figura del cine y la televisión venezolana ı Foto: X @RolandoSalazar

Chelo Rodríguez nació en Galicia, España, en 1942, pero se mudó a Venezuela siendo adolescente. Fue una de las primeras supermodelos del país caribeño antes de convertirse en una reconocida actriz. Su trayectoria artística en la pantalla chica comenzó luego de ser modelo en El show de Aldemaro Romero.

Su trayectoria en televisión incluyó papeles destacados en telenovelas como La loba, Rafaela y La Usurpadora, donde dejó una huella imborrable.

Además, Chelo Rodríguez estuvo casada con el actor Orlando Urdaneta, con quien tuvo un hijo.

Tras su fallecimiento, se organizó un homenaje en la Funeraria Monumental del Cementerio del Este, en Caracas, donde amigos, familiares y admiradores se reunieron para despedirla.

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