Marc Anthony, Chayanne y Feid actuarán en concierto benéfico por sismos de Venezuela y Colombia

Los astros de la música latina Marc Anthony, Luis Fonsi, Chayanne, Feid, Jay Wheeler y muchas más actuarán en un concierto benéfico internacional transmitido en vivo por internet desde Miami el 16 de agosto para recaudar dinero para las personas afectadas por devastadores terremotos en Venezuela y Colombia.

Los ingresos provenientes de donaciones en línea y de la venta de entradas recaudados durante el concierto “Unidos por los nuestros”, atenderán necesidades inmediatas y a largo plazo, entre ellas la reconstrucción de viviendas, la reparación de escuelas y espacios comunitarios, el apoyo a niños y la asistencia de salud mental, entre otras iniciativas.

“La unidad con un mismo fin, tomar acción y aportar a otros seres humanos que están en dificultades, un deber de todos”, dijo Marc Anthony, ganador de múltiples premios Grammy. Los fondos serán administrados por su organización sin fines de lucro, Maestro Cares Foundation, junto con la Fundación Univision.

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Los ingresos del concierto apoyarán a las organizaciones sin fines de lucro All Hands and Hearts, CARE, Global Empowerment Mission, Techo y World Central Kitchen.

El concierto se amplió tras el desastre del lunes en Colombia

El evento había sido creado inicialmente para beneficiar a Venezuela después de que terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran zonas del norte del país con apenas 39 segundos de diferencia el 24 de junio, causando la muerte de al menos 6 mil 300 personas. Esos planes cambiaron el lunes, cuando partes del occidente de Colombia también registraron un mortífero sismo de magnitud 7,4, lo que llevó a los organizadores a incluir al país vecino.

Artistas de toda América Latina se suman a la causa

El concierto benéfico se realizará el 16 de agosto a las 6 de la tarde hora del Este en el Kaseya Center de Miami y se transmitirá en vivo por Univision, ViX, WAPA y estaciones de radio de TelevisaUnivision, iHeartLatino y Venevision Play en Venezuela.

Los espectadores pueden donar escaneando los códigos QR que aparecerán en pantalla, enviando un mensaje de texto con la palabra UNIDOS al 707070 o visitando univision.org durante la transmisión.

Otros artistas participantes incluyen a Piso 21, Gente de Zona, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, Ricardo Montaner, Olga Tañón así como Mau y Ricky. Los artistas abarcan géneros latinos, desde salsa y reggaetón hasta pop, y se suman desde distintos puntos de América Latina, incluidos Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba y Puerto Rico.

Marc Anthony ı Foto: larazondemexico

Decenas de personalidades de la televisión latina, periodistas y otras celebridades ayudarán a conducir el evento, entre ellos Don Francisco, histórico presentador del programa de televisión “Sábado Gigante ”, y la ex Miss Universo Dayanara Torres.

Algunos artistas colombianos se comprometieron con la recaudación mucho antes de saber que un terremoto pronto afectaría a su propia patria. El músico urbano Feid, nacido en Medellín, ha contactado esta semana a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram para apoyar a los grupos de ayuda allí.

La música latina también comparte una conexión especial con Cali, Colombia, una de las capitales mundiales de la salsa y una de las ciudades más golpeadas por el sismo.

“Unidos por Los Nuestros” es organizado por Cárdenas Marketing Network, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment.

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