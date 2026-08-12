¿Dónde está actualmente Alejandra Marín Mendoza, que inspiró Un Hijo Propio de Netflix?

Un Hijo Propio es la serie de Netflix inspirada en el caso de la vida de Alejandra Marín Mendoza, quien estuvo en la cárcel durante 13 meses y medio acusada de haberse llevado a una bebé sin autorización del Hospital General de México en la CDMX.

Todo sucedió en junio de 2009, cuando Alejandra fue captada en las cámaras de seguridad del hospital sacando a una bebé recién nacida en una bolsa de una tienda departamental.

La mujer salió del nosocomio y se subió a un taxi para dirigirse a un hotel, en donde llamó a su esposo para contarle todo lo que había pasado.

Alejandra dijo que ella había acordado con Mayra, una joven embarazada que no supuestamente no quería tener a su bebé, que le regalaría a su recién nacido.

Alejandra, quien trabajaba en el hospital en el área administrativa, estuvo al pendiente de que Myra llegara a dar a luz.

Alejandra contó que Mayra le dijo que se iba a ir de la ciudad y que no quería saber nada de la bebé que tuvo, sin embargo, en la serie documental de Netflix, Mayra aparece dando su testimonio y dice que nunca existió dicho acuerdo de que ella entregaría a su hija.

¿Dónde está Alejandra Marín actualmente?

Alejandra Marín actualmente está libre, salió de la cárcel el 12 de octubre de 2022. Fue recibida por su esposo, su mamá, su papá y otros integrantes de su familia que la acompañaron todos los años que estuvo encarcelada.

Alejandra contó en una entrevista con Saskia Niño de Rivera que ella quería dedicar su vida a ayudar a las amigas que dejó en la cárcel, ya que formaron un vínculo de hermandad dentro de la prisión.

La mujer señaló en múltiples entrevistas que salir de la cárcel fue una experiencia muy dura, ya que reincorporarse a la sociedad es un proceso para que no las preparan en la prisión.

Contó que el primer día que salió se mareó. También que actividades como ir al supermercado las apreciaba más, ya que anteriormente lo hacía de manera automática.

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