Ariana Grande confirma que volvió con su ex novio Ricky Álvarez | FOTO

Ariana Grande confirmó que se ha reconciliado con Ricky Álvarez, un bailarín con quien salió por primera vez entre 2015 y 2016 y quien incluso, forma parte de una de sus canciones más populares, Thank u next.

Así mostró Ariana Grande que regresó con Ricky

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un carrusel de fotos que la mostraba en diferentes situaciones de su día a día. Sin embargo hubo un par de imágenes que resaltaron para sus seguidores.

Ariana Grande hace oficial su relación con Ricky Alvarez, en Instagram. pic.twitter.com/rAiVblirej — Indie 505 (@Indie5051) August 12, 2026

En la primera, vemos a Ariana Grande abrazada de manera casual junto a Ricky, pero sin mostrar sus rostros. La segunda es una imagen borrosa en la que también están abrazados y ella aparece de espaldas.

La historia de amor de Ariana Grande y Ricky Álvarez

Ariana y Ricky se conocieron con él trabajando como bailarín para varios proyectos de ella, pues aparece en videos musicales de canciones de la artista como Problem o Santa Tell Me.

Comenzaron a salir mientras él la acompañaba como bailarín en la gira The Honeymoon del año 2015, en el mismo mes que anunció que ya no se encontraba en una relación con Big Sean.

Durante esta gira, ella escribió muchas canciones relacionadas a su romance como el tema Dangerous Woman. Asimismo, durante el romance ella se vio envuelta en una polémica por lamer donas en una tienda.

Su relación terminó alrededor de un año después y aunque hubo cierta rivalidad tras la separación, lograron conservar su amistad. Retomaron el contacto en 2018 cuando Ariana escribió sobre él en Thank u next sobre él, y en 2019 él fue el fotógrafo de la gira Sweetener.

En Thank u next, la línea sobre él dice “escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río”. Cabe mencionar que en su más reciente gira, Ariana cambió la letra de la canción a “escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos el camino de regreso”.

En ese sentido, las seguidoras de Ariana Grande ya comentaban sobre la reconciliación entre ella y Ricky, aunque parece que ahora es completamente oficial.

¿Quieres saber más?

Ariana Grande se tomará un descanso y abandona musical por este motivo

¿Quién era Karen Carpenter y por qué la comparan con Ariana Grande?

Marc Anthony, Chayanne y Feid actuarán en concierto benéfico por sismos de Venezuela y Colombia

Futbolista sufre el peor rechazo de su novia mientras era presentado con su nuevo equipo (VIDEO)