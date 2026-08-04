¿Quién era Karen Carpenter y por qué la comparan con Ariana Grande?

Ariana Grande anunció un descanso de su carrera tras recibir diversos comentarios sobre su aspecto físico, lo que desató un debate sobre si es o no correcto hablar sobre la extrema delgadez en 2026 y los trastornos alimentarios.

La cantante señaló recientemente que la decisión de salir del ojo público durante un tiempo la había estado pensando desde hace rato y en redes sociales, el público desea que la artista tenga la oportunidad de sanar.

Asimismo, las comparaciones no han tardado en surgir, por quienes recuerdan a la vocalista de The Carpenters, Karen Carpenter, quien murió a consecuencia de su anorexia y comparan su caso con Ariana Grande. Te contamos más detalles de por qué el público ve similitudes.

¿Quién era Karen Carpenter y qué le pasó?

Karen Anne Carpenter nació el 2 de marzo de 1950. Fue una destacada cantante y baterista estadounidense que participó en el dúo The Carpenters junto a su hermano Richard.

Destacó por su voz de contralto y su habilidad para tocar la batería, siendo una de las mejores bateristas de su época, pero falleció con solo 32 años de edad por sus trastornos alimenticios.

Karen sufrió de anorexia nerviosa, sobre la que se sabía poco en aquel entonces, por lo que la ayuda que recibió una vez admitió su padecimiento fue poco eficiente. Falleció por una insuficiencia cardíaca relacionada con complicaciones de su enfermedad.

It’s not wrong to talk about Ariana Grande’s weight. I wish we’d talked more about Karen Carpenter when she was still alive. I didn’t think we’d have to talk about it again, but this Ozempic craze has made it necessary.



Young girls are watching and we can’t let them think this… pic.twitter.com/mUyuNDXkpZ — Samsara 🎤🎵🎹 (@SamsaraSings) August 2, 2026

Comparación de Karen Carpenter con Ariana Grande

En redes sociales, los Internautas recuerdan a la baterista al comentar sobre Ariana Grande en la actualidad, pues señalan que la cantante de ‘petal’ tiene la misma edad que la estrella cuando murió y que podrían tener el mismo trastorno alimenticio, algo que no ha sido confirmado.

Asimismo, el público ha retomado una de las imágenes de las últimas apariciones de Karen antes de su muerte como referencia a la delgadez que presenta Ariana y destacan la importancia de ayuda profesional.

En ese sentido, buscan que las historias de artistas que fallecieron en medio de complicaciones relacionadas con la anorexia como Karen Carpenter sean una manera de advertir a los más jóvenes a no seguir los pasos de sus ídolos, en medio de la popularización de la extrema delgadez en Hollywood.

It’s not wrong to talk about Ariana Grande’s weight. I wish we’d talked more about Karen Carpenter when she was still alive. I didn’t think we’d have to talk about it again, but this Ozempic craze has made it necessary.



Young girls are watching and we can’t let them think this… pic.twitter.com/mUyuNDXkpZ — Samsara 🎤🎵🎹 (@SamsaraSings) August 2, 2026

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