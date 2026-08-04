Además de Bronislava Gregušová, ellas son otras mujeres que acusaron a Mario Cimarro de violencia

Bronislava Gregušová anunció que su divorcio con Mario Cimarro sigue en curso después de que la mujer acusara al actor latino de ser violento con ella y revelando que se mudó de regreso a Eslovaquia con su hija en común.

“El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, escribió la modelo en Instagram.

Mujeres que acusaron a Mario Cimarro de violencia

Hay que mencionar que la modelo europea no es la primera ni la única mujer que ha señalado a Mario Cimarro de violencia o actitudes negativas no solo en lo personal, sino también en el aspecto laboral.

Antes, su ex esposa Natalia Streignard, con quien estuvo casado de 1999 a 2006, lo acusó en su momento de maltrato físico y psicológico además de infidelidad, motivos que habrían llevado al fin de su matrimonio.

Por otro lado varias compañeras de diferentes proyectos lo señalaron por actitudes agresivas o abusivas en los sets, lo que lo ha convertido en un personaje polémico.

Una de las personalidades más reconocidas en señalarlos fue Ninel Conde, quien denunció momentos incómodos y abusos de fuerza física por parte de Cimarro durante la filmación de escenas cuando estaban juntos.

También Marlene Favela señaló que el actor se excedió con agresiones físicas reales durante una escena de golpes en la telenovela Gata Salvaje.

Otras actrices como Lorena Rojas y Rosalinda Rodríguez también reportaron en el pasado conductas temperamentales y agresiones verbales o faltas de respeto en producciones.

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