¿Quién es el esposo de Graciela Palomares, la diputada señalada por comentarios sobre adultos mayores?

En las últimas horas las diputadas de Morena en Puebla, Graciela Palomares y Nayeli Salvatori, han sido fuertemente señaladas en redes sociales por una serie de comentarios que realizaron en un videopodcast.

Graciela Palomares y Nayeli Salvatori han sido señaladas por los internautas luego de que un fragmento del videopodcast Descasadas se hiciera viral, pues en este emiten comentarios sobre los hombres de la tercera edad.

En dicho capítulo; que ya no se encuentra disponible, las diputadas se encontraban conversando sobre relaciones sentimentales con personas mayores que ellas, y comentaron que los hombres diez años más grandes que ellas o más tenían un olor distinto.

Por medio de un video, la diputada pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas con el contenido que se viralizó en redes sociales, y compartió su postura al respecto.

“Se ha dicho que ataqué y descalifiqué a las personas de la tercera edad, y quiero ser muy clara, eso fue totalmente falso” aseguró Palomares, quien señaló que sus comentarios se dieron en un espacio de entretenimiento.

Aseveró que este suceso fue utilizado como una campaña de desprestigio por parte de la oposición por lo que; dijo, continuará trabajando a favor de las y los adultos mayores en el Congreso del Estado de Puebla, pues consideró que “los hechos siempre hablarán más fuerte que cualquier intento de desinformación”.

📌 Quiero aclarar lo que realmente ocurrió y ofrecer una disculpa sincera a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas. pic.twitter.com/tS7eKNo559 — Grace Palomares (@GracePalomares) August 3, 2026

¿Quién es el esposo de Graciela Palomares?

Elvia Graciela Palomares Ramírez es una política mexicana de 37 años de edad que actualmente se desempeña como diputada local por el Distrito 16 en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla por Morena.

La diputada morenista no se encuentra en una relación sentimental, pues pese a que contrajo matrimonio en julio del 2025 con un empresario del que se desconoce su identidad, se divorciaron en octubre del mismo año.

Esto debido a que había solicitado una licencia como diputada local; pero de acuerdo con el testimonio de la diputada, decidió seguir con su vocación luego de descubrir una infidelidad y varias conversaciones con otras mujeres poco después de haberse casado.

Previo a su corto matrimonio con el empresario, la diputada Palomares estuvo casada con Luis Tiffaine desde 2017, y se divorciaron formalmente el 11 de mayo del 2022.

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