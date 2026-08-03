SCJN inicia segundo periodo con sólo 56 asuntos pendientes del rezago heredado

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en imagen de archivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes su segundo periodo ordinario de sesiones de 2026 con 2 mil 243 asuntos resueltos y sólo 56 pendientes del rezago de mil 471 expedientes heredados de la anterior integración, informó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Durante la sesión solemne de apertura, Aguilar Ortiz señaló que las ponencias de la Corte tenían al inicio de la actual integración un promedio de 147 asuntos en estudio, mientras que actualmente tienen 54.

Explicó que cada mes se turnan entre ocho y 15 asuntos a cada ponencia y se resuelven en promedio 18, lo que permite abatir el rezago y comenzar a resolver los asuntos recibidos por la actual integración.

El ministro presidente agregó que alrededor de 78 por ciento de los asuntos que llegan a la Corte son admitidos, mientras que aquellos que no plantean cuestiones de constitucionalidad son desechados desde la Secretaría General de Acuerdos.

▶️En sesión solemne, el ministro presidente @HugoAguilarOrti declara la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de la #SCJN correspondiente al año 2026. pic.twitter.com/R3njNJVGGW — Suprema Corte (@SCJN) August 3, 2026

Aguilar Ortiz también llamó a mantener el diálogo con distintos sectores de la sociedad y sostuvo que la justicia no debe medirse únicamente por el número de asuntos resueltos.

“La justicia no se medirá por el número de asuntos que resolvamos sino por aquellos conflictos que logran resolverse sin necesidad de un pronunciamiento judicial”, afirmó.

El presidente de la Corte también se refirió a las críticas hacia la nueva integración.

“Es bienvenida la crítica y el escrutinio permanente, pero es y será más útil la crítica constructiva, la vigilancia atenta y el cuestionamiento que fortalece, que no se basa en la confrontación, la descalificación o peor aún en la discriminación”, sostuvo.

Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía llamó a que los desacuerdos entre integrantes del Pleno estén sustentados en argumentos jurídicos.

“El desacuerdo solo es válido cuando emana del razonamiento jurídico”, afirmó.

Figueroa Mejía señaló que el disenso es saludable para la Corte cuando se sustenta en razones jurídicas y llamó a mantener debates intensos y respetuosos, así como apertura para revisar las posiciones ante nuevos argumentos.

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LMCT