Ecatepec pide a SCJN revisar amparo por agua; inversión millonaria en riesgo

Miles de familias en Ecatepec podrían ver afectado su acceso al agua potable si el municipio no logra un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un amparo que exige mejoras en el suministro. El gobierno local ha pedido a la SCJN suspender o modificar un proyecto de resolución, argumentando que su cumplimiento es inviable debido a una carga financiera superior a los 6 mil millones de pesos.

Esta cifra representa un desafío monumental para el presupuesto municipal, pues equivale a más del 400 por ciento del presupuesto anual de obras del Ayuntamiento. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss ha dirigido un escrito al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, detallando la complejidad de la situación.

Amparo de agua en la Quinta Zona de Ecatepec

El amparo en revisión 13/2026 fue interpuesto por 688 colonos de la Quinta Zona, quienes demandan un suministro constante de agua potable. Entre las consideraciones del proyecto de resolución se incluye la instalación de medidores y la mejora de la infraestructura hidráulica para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que garantiza la calidad del recurso para consumo humano.

Solo en la Quinta Zona, donde habitan más de 680 mil personas, la instalación de nuevos medidores requeriría una inversión de 2 mil millones de pesos. Adicionalmente, se necesitarían otros 4 mil millones de pesos para adecuar la infraestructura hidráulica y cumplir con la regulación oficial.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá deliberar si concede la prórroga solicitada por el cuerpo jurídico del ayuntamiento. ı Foto: Especial.

La alcaldesa Cisneros Coss enfatizó la dificultad de cumplir de manera inmediata con la NOM-127-SSA1-2021. “No se puede cumplir en el sistema secundario de la red de manera inmediata con la Norma Oficial... dado que se requiere una inversión y tienen que vincularse a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México“, explicó en el documento.

A pesar de los retos, el gobierno de Ecatepec asegura haber realizado una inversión histórica para mejorar el suministro. Esto incluye la rehabilitación de pozos, la mejora de redes de distribución, la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, la reparación de fugas y el combate al huachicoleo del líquido.

La administración municipal también afirmó que ya se han cumplido varias de las consideraciones del proyecto de amparo, como el suministro diario de 100 litros de agua a los quejosos a través de pipas, además de la ampliación del abasto por la red en la Quinta Zona. “Se suministra el líquido a los recurrentes del juicio de amparo y también a las personas que no tienen esa calidad sin condición de pago alguno”, reiteró Cisneros Coss.

La alcaldesa reconoció que la instalación de medidores y el mejoramiento de la infraestructura hidráulica para garantizar la calidad del agua son metas alcanzables, pero a mediano plazo.

En su escrito, Cisneros Coss recordó que anteriores gobiernos municipales no otorgaron el mantenimiento adecuado a las redes de distribución, algunas con más de 30 años de antigüedad, ni a la infraestructura general. Este rezago histórico se debe a factores como la insuficiencia de instalaciones, la dependencia de camiones cisterna, filtraciones, deterioro de la red y la extracción ilegal del recurso hídrico.

Ante este panorama, el gobierno de Ecatepec ha planteado a la SCJN tres opciones: votar en contra del proyecto de resolución, eliminar la exigencia de cumplimiento inmediato de la NOM-127-SSA1-2021, o, en caso de aprobación, otorgar un plazo de 12 meses para cumplir con los términos del amparo.

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JVR