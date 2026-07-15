Seguridad en Edomex mejora; homicidios dolosos disminuyen 58%

La seguridad en el Estado de México muestra una mejora significativa. En los últimos 21 meses, los homicidios dolosos han disminuido un notable 58%, un dato que impacta directamente en la tranquilidad de las familias mexiquenses. El promedio diario de estos crímenes pasó de 6.6 a 2.8 casos, reflejando un cambio positivo en la entidad.

Estos resultados fueron presentados por el Gobierno de México, a través de Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la reciente Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La funcionaria federal subrayó que esta tendencia a la baja se mantuvo firme durante el primer semestre de 2026, periodo en el que la reducción fue del 38.1% en comparación con el mismo lapso de 2025.

“Seguimos sumando esfuerzos por tu tranquilidad”, afirma Delfina Gómez

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien encabeza diariamente las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional. A través de sus redes sociales, la mandataria expresó: “Seguimos sumando esfuerzos por tu tranquilidad y la de tu familia”, enfatizando el compromiso de los tres órdenes de gobierno en la lucha contra la delincuencia.

Un ejemplo concreto de estas acciones coordinadas es la reciente detención de Alberto “N”, conocido como “El Virus”. Este individuo, identificado como líder de una organización delictiva, es señalado como presunto generador de violencia en varias alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. Su captura representa un golpe importante a las estructuras criminales que afectan la región central del país.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre este operativo conjunto. La detención de “El Virus” fue resultado de la estrecha colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía de la Ciudad de México y diversas corporaciones estatales, incluida la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Este sujeto era considerado un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que subraya la relevancia de su aprehensión.

El informe técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consolida la tendencia a la baja de los delitos de alto impacto. ı Foto: Especial.

La reducción sostenida de los homicidios dolosos y la captura de figuras clave del crimen organizado son el reflejo de una estrategia de seguridad integral. Esta táctica se basa en la coordinación efectiva entre instituciones, el intercambio de información de inteligencia, un despliegue territorial estratégico y acciones permanentes destinadas a prevenir y combatir la delincuencia en todo el Estado de México.

Estos esfuerzos conjuntos buscan consolidar un ambiente de paz y seguridad para los habitantes de la entidad, demostrando que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública. La persistencia en estas estrategias es clave para mantener y mejorar los resultados obtenidos hasta ahora.

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JVR