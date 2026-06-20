Invita Gobierno del Edomex a consumir local

Inauguración del Chorizo Fest Futbolero 2026 en la Plaza Fray Andrés de Castro, en Toluca, Estado de México, ayer.

En el marco de las celebraciones por la justa mundialista y el Día del Padre, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, invitó a las y los mexiquenses a consumir local y visitar el Chorizo Fest Futbolero 2026, del 19 al 21 de junio en la Plaza Fray Andrés de Castro, a un costado de los portales del municipio de Toluca.

“De parte de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, todo nuestro respaldo, apoyo a estas iniciativas, que vengan las familias a festejar el Día del Padre, a pasar un momento de diversión, porque solo así una sociedad puede aspirar a ser mejor”, señaló en la inauguración del evento.

El Tip: La dirección general de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Toluca, señaló que el festival representa una oportunidad para promover el sabor, identidad y tradiciones.

Además, el secretario Horacio Duarte invitó a visitar los 14 Destinos Futboleros del gobierno del Estado de México, uno de ellos en la Plaza de los Mártires de Toluca, donde se transmiten los partidos de la Selección Nacional Mexicana.

Por su parte, Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, informó que el Chorizo Fest Futbolero 2026 tiene como objetivo transformar el espacio público en un lugar de convivencia para las familias, donde, además, se impulsa el talento y la economía local a través de la tradición futbolística y gastronómica del municipio.

35 productores de chorizo y cerveza participan

Al evento también asistieron Jorge Antonio Romero, representante de la Federación Mexicana de Futbol; Rocío Pegueros Velazquez, presidenta honoraria del DIF Municipal; exfutbolistas del Toluca FC, y empresarios de chorizos y cervezas artesanales.

Durante todo el fin de semana, locales y visitantes podrán disfrutar de la oferta de expositores de chorizo, cerveza artesanal, quesos, embutidos, licores y productos regionales, además de dinámicas, arte, música y un ambiente familiar pensado para celebrar también el Día del Padre, consumir local y reencontrarse en el corazón toluqueño.