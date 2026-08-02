Omar García Harfuch apadrina a nuevos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apadrinó a la generación 2022–2026 de la Heroica Escuela Naval Militar, integrada por 211 guardiamarinas que concluyeron cuatro años de preparación e iniciarán su carrera como oficiales de la Armada de México.

La ceremonia tuvo lugar durante la tradicional Cena-Baile en el municipio de Antón Lizardo, Veracruz, ante el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; la gobernadora Rocío Nahle García; mandos castrenses, autoridades civiles, docentes, instructores y familiares.

Ante los nuevos oficiales, el titular de la SSPC destacó la participación de los marinos en tareas de inteligencia, investigación y operaciones contra organizaciones criminales. Señaló que las instituciones federales aseguraron cerca de 80 toneladas de cocaína en aguas mexicanas durante la actual administración.

García Harfuch afirmó que la coordinación entre Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia y gobiernos estatales redujo 48 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio del sexenio. La cifra equivale, de acuerdo con el funcionario, a 41 asesinatos menos cada día.

Omar García Harfuch durante la ceremonia ı Foto: SSPC

Como padrino de la generación, pidió a los guardiamarinas conservar la vocación que los llevó a elegir la carrera naval. También recordó que el uniforme representa una responsabilidad frente a la población y exige disciplina, preparación, integridad, humildad y profesionalismo.

“No lo hicieron por un grado o por una condecoración o reconocimiento. Lo hicieron porque decidieron que su vida tendría un propósito más grande que ustedes mismos. El uniforme representa la confianza de millones de mexicanas y mexicanos. Esa confianza se gana todos los días con integridad, humildad, disciplina, profesionalismo y ejemplo”, expresó.

Durante su intervención, el secretario reconoció el respaldo de las familias y la labor del personal encargado de la formación académica, física y militar de la generación. También resaltó el liderazgo de Morales Ángeles y sostuvo que la Marina conserva el mayor nivel de confianza ciudadana entre las instituciones de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

García Harfuch recordó sus primeros años dentro de una corporación de seguridad y afirmó que el servicio público exige disciplina, preparación constante y sacrificio. También destacó que quienes portan un uniforme asumen la responsabilidad de colocar la protección de la población por encima de sus intereses personales.

La Heroica Escuela Naval Militar, señaló, no limita su enseñanza a conocimientos técnicos o académicos. Su formación también busca consolidar oficiales con carácter, integridad y capacidad de mando, cualidades que deberán reflejarse en cada decisión y en el ejemplo frente a sus subordinados.

Tras el mensaje, los guardiamarinas entregaron a García Harfuch una réplica de la Corbeta Zaragoza como símbolo del vínculo con su padrino. El director de la Heroica Escuela Naval Militar, vicealmirante Félix de Jesús Martínez Tiburcio, encabezó el brindis que marcó el cierre de la etapa formativa de los cadetes.

El secretario de seguridad, @OHarfuch, reconoce la vocación de servicio y compromiso de las y los nuevos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar. pic.twitter.com/ElkS1kN4LE — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 2, 2026

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LMCT