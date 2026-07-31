Carlos Manzo fue asesinado por el CJNG por ‘una provocación’, revela Omar García Harfuch

La Presidenta de México y el titular de SSPC en Palacio Nacional.

El principal móvil del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, considerado hasta ahora, es que la célula criminal identificada como responsable, ‘Los Rs’, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sintió una “provocación” en su contra por parte del edil, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al exponer detalles de la captura de Ramón Ángel “N”, alias ‘R1’, identificado como la persona que ordenó la ejecución del presidente municipal la noche del 1 de noviembre del 2025, el secretario comentó que varios de los testimonios recogidos a los involucrados en este crimen coinciden en que la célula se sentía desafiada y esa fue la razón que llevó al asesinato.

“En varias entrevistas y declaraciones -todo esto se va a ir dando a conocer conforme vayan avanzando las audiencias de los 31 detenidos que todos están vinculados a proceso, todos y cada uno de ellos-, ño que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Ya habrá más elementos que, en su momento, se darán y se irán se irán dando a conocer más adelante”, dijo.

El funcionario recordó que la detención del autor intelectual de este homicidio se concretó en Atotonilco el Alto, Jalisco, y sostuvo que la operación representó un avance significativo en el debilitamiento de una de las estructuras criminales “más violentas del país”.

Afirmó que esta célula coordinaba varias rutas para el trasiego de drogas y mantenía redes locales en distintas regiones para controlar rutas delictivas. Su principal fuente de financiamiento era la extorsión a productores aguacateros, limoneros e incluso ganaderos.

Sostuvo que también se le adjudican jornadas de violencia intensas como lo fue la quema de vehículos que se desató tras la detención de otro líder delincuencial, Erick Valencia Salazar, ‘El 85’, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que actualmente ya se encuentra sentenciado en Estados Unidos.

Comentó que ya van 31 detenidos, entre autores intelectuales, materiales, personas que proporcionaron información y encubrieron a responsables, así como quienes reclutaron a las personas que dispararon contra el edil aquella noche del 1 de noviembre.

Sostuvo que se cuentan con las pruebas suficientes para acreditarlo, como análisis forense a dispositivos celulares, intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, entrevistas y otros recursos que permitieron saber que ‘El R1’ mantuvo el control de la operación criminal.

Las averiguaciones permitieron conocer que uno de los detenidos, Samuel “N”, quien formaba parte del círculo de Carlos Manzo y trabajaba en el municipio, proporcionó información sobre sus actividades y movimientos a integrantes de Cártel Jalisco Nueva Generación y a la célula encargada de ejecutar el homicidio.

A partir de esta detención, destacó, el Gabinete de Seguridad mantiene un círculo técnico contra más involucrados en esta célula delincuencial.

En cuanto al operativo para la captura, comentó que se desató un enfrentamiento que llevó a que uno de los criminales que atacaron a los elementos de seguridad perdió la vida.

García Harfuch comentó que también se tienen indicios sobre que el finado líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, sí tuvo conocimiento de los planes y asesinato, pero no se han encontrado pruebas sobre que él no hubiera ordenado, ya que esto corrió bajo instrucciones de Ramón Ángel “N”.

Derivado de las indagatorias también se le vincula con el feminicidio de Valeria Márquez, quien tiempo atrás sostuvo una relación con su hijo, mismo que fue quien pidió a su papá, ‘El R1’, asesinarla.

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FGR