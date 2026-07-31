Comparecen marinos por caso Farías Laguna; defensa asegura que surgieron datos inéditos en la indagación

La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna informó que seis elementos de la Secretaría de Marina comparecieron ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), diligencias de las que, aseguró, surgieron nuevos elementos que no formaban parte de la carpeta de investigación del caso.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida este viernes, las comparecencias ministeriales concluyeron la noche del jueves, luego de más de 11 horas de diligencias realizadas en las instalaciones de la FEMDO.

Los marinos fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR) en cumplimiento de una orden emitida por una jueza de Procesos Penales Federales en funciones de Juez de Control del Poder Judicial de la Federación, a solicitud de la defensa de los hermanos Farías Laguna.

Según el informe, de los siete servidores públicos convocados, seis acudieron a rendir entrevista ministerial. La diligencia fue encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés y su equipo jurídico, con la participación del Ministerio Público Federal.

La defensa sostuvo que “las declaraciones aportaron información que no figuraba en la carpeta de investigación y que resulta relevante para la estrategia jurídica de la defensa”.

Añadió que “los testimonios permiten contrastar versiones, precisar actuaciones y abrir nuevas líneas de análisis sobre hechos que, hasta ahora, permanecían fuera del expediente”, aunque precisó que el alcance de esos elementos será determinado durante las actuaciones posteriores dentro del procedimiento.

Por razones procesales, la representación legal indicó que mantendrá bajo reserva tanto la identidad de los comparecientes como el contenido de sus declaraciones.

Explicó que “su difusión en esta etapa podría comprometer diligencias pendientes y afectar el curso de las acciones legales que se preparan a partir de la información obtenida”.

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exmandos de alto nivel de la Secretaría de Marina (Semar) y sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán, enfrentan procesos por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocida dentro del ámbito naval como “Los Primos”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos habrían encabezado una estructura que operó durante aproximadamente cinco años desde aduanas y puertos bajo control de la Marina, facilitando el ingreso ilegal y la comercialización de combustibles. Las indagatorias también relacionan a la organización con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Manuel Roberto Farías Laguna, quien ostentaba el grado de vicealmirante, fue detenido en México el 2 de septiembre de 2025, convirtiéndose en el exmando de mayor jerarquía de la Semar capturado por este delito durante la actual administración.

Actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano, donde enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Por su parte, Fernando Farías Laguna, contralmirante, logró evadir inicialmente su captura mediante un amparo que posteriormente fue revocado.

Permaneció prófugo hasta abril de 2026, cuando fue detenido en Argentina tras ingresar a ese país con un pasaporte guatemalteco presuntamente falso.

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