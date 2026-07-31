Anuncian 2 mmdp a estrategia contra sargazo en Q. Roo

LA PRESIDENTA, ayer, con parte de su gabinete y la gobernadora de Quintana Roo

El Gobierno de México invertirá dos mil millones de pesos en la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo a través de tres acciones: más barcos sargaceros, colocación de barreras y adquisición de equipo para la recolección en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estos recursos permitirán más acciones en el mar para frenar la llegada de esta alga a las playas, que este año se cuadruplicó en comparación con 2025.

El Dato: El 1 y 2 de octubre se realizará un encuentro internacional con la participación de países caribeños afectados y otras naciones, como Japón, que podrían aportar soluciones.

“Es un esfuerzo titánico el que se ha hecho hasta ahora, pero tenemos que hacer más para poder evitar que llegue el sargazo a las playas. El Gobierno de México está poniendo dos mil millones de pesos para la atención integral del sargazo.

“¿Qué vamos a hacer? Capturar más en el mar, para eso se están adquiriendo más barcos sargaceros. 2. Más barreras: las mejores barreras que haya en Quintana Roo y en el mundo entero se van a colocar para poder cuidar las playas; y 3. La recolección en la playa para aquel sargazo que pueda llegar a la playa”, señaló.

Además, subrayó que estas labores no sólo se llevan a cabo por autoridades federales, sino que empresarios hoteleros también colaboran en su recolección.

Conferencia de prensa de la mandataria Claudia Sheinbaum, ayer. ı Foto: Especial

El titular de la Secretaría de la Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, explicó que la inversión se tiene contemplada en dos etapas. En la primera se destinarán 768.7 millones de pesos al incremento de la capacidad de recolección en la mar a mil 870 toneladas diarias. Para ello se adquirirán dos remolcadores, seis barcos sargaceros, se instalarán 1.5 kilómetros de barreras dinámicas para contener el avance del sargazo y 50 más de barreras de contención en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

En la segunda etapa, que se implementará hasta el próximo año, se buscará incrementar la capacidad a cuatro mil toneladas diarias con más buques sargaceros, barreras de contención y más equipos de recolección en playas.

“La Estrategia Integral de Recolección del Sargazo consiste en cuatro grandes líneas de acción: La recolección en aguas abiertas. La segunda en aguas someras. Y la tercera, la recolección en playas. Pero también tenemos que definir un destino final del sargazo, tanto para la industria como para su confinamiento”, explicó.

Hasta el 30 de julio se habían recolectado 96 mil 151 toneladas de sargazo, la cifra más elevada desde 2019. Actualmente, ya se tienen dos buques sargaceros en operación, uno en el Caribe y otro que se aproxima a cruzar el Canal de Panamá; 11 sargaceras costeras, sargaceros anfibios en embarcaciones menores, vehículos, personal y también el despliegue del equipo manual en colaboración con gobiernos municipales y estatales.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, señaló que actualmente las costas mexicanas reciben a diario alrededor de nueve mil 54 toneladas, que además de representar 27 veces más que el promedio histórico y cuadruplicó la cifra que llegó en 2025.

Comentó que actualmente hay 90 mil 538 toneladas diarias que navegan en el Caribe y se estima que 10 por ciento va a parar a las costas mexicanas, particularmente en Quintana Roo.

Explicó que esta alga se encontraba confinada en un “mar de sargazos” frente a Florida hasta 2011, cuando, después de algunas “rupturas”, terminó por extenderse de manera atípica hasta las costas de África hasta estancarse en el Atlántico Tropical, donde encontró condiciones para su reproducción masiva.

Eventualmente, las corrientes marinas y los vientos llevaron a que el sargazo circulara hacia el mar Caribe, donde ya representa graves impactos a las costas de Quintana Roo, ya que luego de que durante varios años se comportó como un fenómeno temporal, ahora ha pasado a uno de condición continua.

Al respecto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que durante su administración se han invertido más de 770 millones de pesos para la atención del fenómeno y advirtió que la llegada de sargazo pasó de ser un problema ambiental a económico, debido a que ya afecta la actividad financiera del Caribe y pone en riesgo la salud de los habitantes.

“El sargazo no es únicamente un problema ambiental, un fenómeno natural; también es un asunto estratégico para la economía nacional. El arribo masivo de esta macroalga es un fenómeno oceánico complejo… Hoy es un reto regional recurrente y de gran escala. Se origina a miles de kilómetros de nuestras costas, pero ha puesto en riesgo arrecifes, playas, la salud, el bienestar de las familias, así como la actividad económica de nuestros municipios costeros, pero también de otros lugares del Caribe”, declaró.

Ante ello, señaló: “Hemos fortalecido nuestras capacidades de monitoreo satelital con el centro estatal de monitoreo ambiental, único en América Latina, que utiliza imágenes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas. Elabora pronósticos diarios y también anticipa el arribo del sargazo”.

Iván Chávez, vicepresidente de Grupo Vidanta, subrayó que éste no es un problema exclusivo de México, sino que lo enfrentan 30 países, pero es el Gobierno mexicano el que ha emprendido el mejor plan para contrarrestar su impacto.

“Nadie lo enfrenta solo, pero, gracias a usted y al trabajo que se está haciendo, hoy lo estamos enfrentando con ciencia, con técnica, con enorme pragmatismo. Y nos sentaron en la misma mesa a Marina, a dependencias federales, a gobiernos estatales, a científicos y empresarios”, dijo.

Sostuvo que los planes presentados por el Gobierno representan una estrategia completa y una “gran decisión”.