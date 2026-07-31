Sheinbaum: ellos tienen que resolver sus “temas”

ANTE EL DIFERENDO que ha surgido entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Baja California, a raíz de la controversia que envuelve a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esos institutos políticos son los encargados de evaluar la resolución de sus “temas”.

En la última semana se abrió una fractura en la alianza de la Cuarta Transformación en aquella entidad, debido a las acusaciones que han intercambiado la mandataria local con su antecesor y actual dirigente del PT a nivel estatal, Jaime Bonilla, relativo a las acusaciones que versan sobre del Ávila Olmeda en cuanto a que presuntamente habría ofrecido colaboración con autoridades estadounidenses.

El Tip: medios locales reportan que la mandataria habría denunciado a quien resulte responsable de grabar los audios.

La mandataria de Baja California acusó a su antecesor de haber filtrado los audios que ocasionaron la polémica, y éste, a su vez, rechazó esa versión, pero mantuvo sus críticas a la morenista.

Además, esta misma semana, La Razón dio a conocer que Jaime Bonilla, como dirigente estatal del PT, habría condicionado la alianza con Morena a que la candidatura en 2027 no recaiga en un perfil cercano a la actual administración.

Sheinbaum Pardo comentó en su conferencia matutina de este jueves que el asunto no es un tema que deba abordarse durante la Mañanera del Pueblo y que la definición de una alianza, con miras a las elecciones del próximo año, sólo le compete a los partidos.

“Yo creo que no corresponde a ‘La mañanera’. Tienen que resolver sus temas, y ya le toca en todo caso a Morena o al PT definir las alianzas”, dijo.

Comentó que durante la entrega de reconocimientos a los elementos de seguridad que participaron en el operativo de seguridad durante el Mundial, no tuvo oportunidad de conversar con ninguno de los gobernadores, por lo que tampoco conversó con Ávila.

“No, pues fue nada más el evento del Operativo “Kukulkán” que se hizo para el Mundial. Ya no tuve oportunidad de platicar con ninguno de los gobernadores que estuvo presente”, declaró.