Apuesta Mijes a llevar el “claudismo” a Nuevo León

En Nuevo León ha venido irrumpiendo entre los perfiles cuatroteístas el de Andrés Mijes, alcalde con licencia de General Escobedo. Único morenista que logró un triunfo municipal en la zona metropolitana, es ubicado por tener un perfil para algunos frontal, aunque él lo califica como “de contraste”.

Anotado a la contienda por la coordinación de la defensa de la transformación —que da el pase directo para convertirse en candidato a gobernador— compite con personajes que han tenido amplia exposición pública como Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores o Waldo Fernández.

“He venido evolucionando, de hace prácticamente un año, de ser un desconocido en Nuevo León a tener ahora un conocimiento superior al 50 por ciento, que ha elevado mucho mis posibilidades de competencia. Tengo en mi poder encuestas serias, de a de veras, de las que son cara a cara, que me ponen por encima de mis contrincantes”, asegura.

En la charla con La Razón, expone por qué considera que, “la mesa está servida” para que en Nuevo León pueda gobernar la 4T y se define como “claudista”, pues, dice, ha aplicado “al pie de la letra” las políticas nacionales de la mandataria a nivel local.

¿Cómo ve el proceso interno? Veo un proceso transparente. Parejo. Tiene una dinámica y una estructura que permiten tener la garantía de que va a ser limpio. Yo estoy haciendo un proceso limpio, enfocado en presentar las virtudes de la Cuarta Transformación. Mi enfoque principalmente ha sido el de mostrar a la población la forma en que está gobernando ahorita el actual gobierno de MC y, concretamente su gobernador, Samuel García, para que pueda haber un contraste de quién gobierna mejor.

Algunos de los contendientes contra los que está peleando tienen perfiles aparentemente más conocidos en el centro. ¿Es ventaja o desventaja? Hay gente que me comenta: “Oye, es que nos da la impresión de que tú no tienes relaciones en el centro”. Bueno, pues es que yo no las ando exhibiendo. Me he reunido con un sinfín de actores políticos a nivel nacional, muy importantes, y he buscado hacer una sinergia con muchos de ellos sin necesidad de que mis contrincantes se den cuenta.

Puede decirse que tiene cercanía con las visiones, las posiciones, que se mueven en el centro. Sí. Sin duda alguna. En el municipio en el que tengo licencia actualmente hemos implementado al pie de la letra las grandes políticas nacionales de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Hemos puesto en práctica el Plan México, tenemos una gran alianza con los empresarios de Nuevo León.

Pusimos en marcha un plan de simplificación y digitalización de trámites y hoy por hoy somos el municipio más digitalizado del país. Tenemos un plan de desarrollo urbano en el que todos los trámites son en línea y hemos diseñado polígonos urbanos que le dan certeza a los inversionistas a la hora de invertir en proyectos. Todo eso nos han permitido seguir al pie de la letra los programas de la Presidenta Sheinbaum.

También seguimos los cuatro pilares de la política de seguridad que encabeza (el secretario) Omar García Harfuch: atendemos las causas, trabajamos en coordinación con las demás policías, tanto estatales como federales, y tenemos una policía de investigación.

Inclusive uno de los pilares en los que pareciera que no tenemos nada que ver, que es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, nosotros donamos infraestructura municipal para el establecimiento de un gran cuartel allí, en General Escobedo.

Tocó el tema del Plan México. No hay semana en la que no veamos a la Presidenta anunciando grandes inversiones. Ahora fue una de Kia. Hace poco anunció la inversión de Carlos Slim. También una de MercadoLibre, que por cierto, es una de las grandes empresas que han llegado con estas políticas que hemos diseñado nosotros para apoyar a los empresarios.

Tenemos, por ejemplo, el Permiso de Construcción en cinco días, único en el país y en el mundo. Entonces, han llegado muchas empresas: tenemos el Costco más grande de América Latina recientemente inaugurado. Está en proceso de construcción un mall de 270 mil metros cuadrados. Todas estas políticas han generado una gran inversión en el municipio superior a los cinco mil millones de dólares, y la creación de 25 mil empleos en los últimos cuatro años.

Se suele desasociar a la 4T del sector empresarial, ¿dónde están los puntos de confluencia? Ésa es una propaganda de la derecha: de que la 4T no tiene una buena relación con los empresarios. Pero no hay semana en la que la Presidenta no esté dando anuncios de grandes inversiones, de políticas públicas para apoyar a los empresarios. Allá en Nuevo León eso (de que hay distancia con la IP) también es una falacia.

Todos estos esos trámites que te he señalado han sido premiados y reconocidos por las cámaras empresariales: la Caintra, la Canaco, la Coparmex, la Canadevi, la Caprobi. Con todos tenemos una excelente relación. Lo que buscan los empresarios es certeza, no piden privilegios. Y la ciudadanía no pide milagros, quiere un gobierno que le brinde certeza, oportunidades y que vean una luz al final del camino para llevar una vida digna.

GRANDES PROBLEMAS. A juicio de Mijes Llovera, uno de los grandes problemas que tiene la entidad es su gobierno.

“No está a la altura de la grandeza de Nuevo León. Lamentablemente está en el modo party, en el modo selfie y ahorita está en un modo amparo por las denuncias de corrupción que hay contra el gobernador. Eso es lo que está pasando. Y los empresarios están muy descontentos con el gobierno emanado de MC”.

Considera que Morena tiene “muchísimas posibilidades” de llegar al gobierno a contracorriente de quienes señalaban que el partido guinda ni siquiera entraría en el estado.

“La Presidenta Sheinbaum ganó con un millón 150 mil votos. Es la persona más votada en la historia de Nuevo León. Ahí se ganaron las senadurías, se ganaron siete diputaciones federales y otras alcaldías y diputaciones locales y gobernamos más del 30 por ciento de la población”, refiere.

Asegura también que en Nuevo León son muy reconocidos los programas federales.

Hay también figuras que han ido creciendo asociadas a MC: Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio. Yo creo que en Nuevo León no hay reelección. Ahorita la esposa del gobernador se comporta como gobernadora. Yo veo al gobernador como su su jefe de logística. La señora Mariana va a los eventos y da los discursos más importantes, hace las inauguraciones y los anuncios más importantes del gobierno.

Entonces yo los veo como competencia, sí, pero muy respetuosa. Yo estoy acostumbrado a la competencia. Nadie me ha regalado nada. No soy de apellido ilustre, no vengo de una familia rica y lo que lo que he hecho y he construido es a base de mi capacidad y de mi trabajo. Todo el esfuerzo lo aprendí en mi casa: mi mamá era puestera, mi papá era chofer de un camión. Entonces, entonces estoy acostumbrado a la competencia, a la lucha tanto la política como electoral.

También está la parte del PRI, queriendo recobrar fuerza con el perfil de Adrián de la Garza. El PRI, de acuerdo con la información estadística que tenemos, sobre todo de las encuestas, prácticamente está acabado en Nuevo León. O se sostiene del hombro del PAN en una alianza antinatural. Nunca hubiera pensado yo que el PRI fuera aliado del PAN. Y, bueno, pues sí, tienen un candidato ahí que están perfilando. Yo respeto el trabajo que hace cada quien, no critico absolutamente nada de eso. Lo que sí es que el PRI no es opción definitivamente para los neoleoneses.

“ME CONSIDERO CLAUDISTA”. Andrés Mijes afirma que Nuevo León está prácticamente abandonado, sumido en una crisis financiera y enfrenta grandes problemas que no han sido atendidos de manera eficiente.

La movilidad en la zona metropolitana es el que considera más urgente, pero también enumera la contaminación, la inseguridad, el agua —“es el más importante”—, la falta de oportunidades, el pendiente de la igualdad laboral entre hombres y mujeres y la desconexión de los perfiles universitarios con las habilidades que está demandando el mercado laboral.

“Yo me considero claudista, porque creo que debe de llegar a Nuevo León un gobierno que esté alineado y haciendo equipo con la Presidencia de la República.

“Necesitamos un gobierno de resultados, que no esté en campaña permanente, que no olvide la zona rural. Necesitamos el trabajo que encabeza la Presidenta a nivel nacional para poder armonizar los programas sociales tanto del estado como de la Federación y juntos construir el mejor Nuevo León de la historia”, asegura.

ANDRÉS MIJES

FORMACIÓN: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con estudios de Maestría en Ciencias Políticas y Gobierno por la UANL.

TRAYECTORIA: Director de Compras, secretario de Finanzas, del Ayuntamiento y presidente municipal de General Escobedo en dos ocasiones; en el gobierno estatal: director de la Coordinación de Atención a Municipios, Intersectorial y de Concursos y de Contratos de la Secretaría de Obras; secretario privado del exgobernador Benjamín Clariond